Luque fue el mejor jugador que conoció Maradona

El dia en que Diego Armando Maradona debutó en la selección mayor albiceleste ingresó en lugar de Leopoldo Luque. Fue en amistoso internacional frente a Hungría. Los dirigidos por el Flaco Menotti ya ganaban 5 a 0 y a los 20 minutos del segundo tiempo Luque dejó la cancha. El que entró en su lugar fue Maradona, con apenas 16 años y cuatro meses, para hacer su debut absoluto con la selección argentina.

Luque salió tan enojado de la cancha que Menotti le tuvo que explicar por qué lo sacaba. Cuando se sentó le dijo que quería que entrara el pibe y que saliera aplaudido. "Y yo le dije que quería jugar con el pibe", contó Luque hace un tiempo en una entrevista.

A partir de entonces Luque entabló una gran relación con Maradona. "Diego era un tipo muy querible. Teníamos una amistad buenísima. Cuando fue mi cumpleaños, me mandó un mensaje y me dijo: 'Leopoldo, vos fuiste el mejor jugador que conocí'", relató entonces el exfutbolista, quien falleció este lunes, 82 días después que su amigo.

Con once años más que Maradona, Luque fue uno de los que lo apadrinó en la Selección. Hasta intentó convencer a Menotti para que lo llevara al Mundial de 1978. "El técnico habló con varios jugadores antes de la Copa del Mundo. Me dijo a quiénes iba a dejar afuera, y le pregunté por qué al Nene. Así le decíamos a Maradona. Me respondió que tenía miedo de quemarlo".

Con 22 tantos en 49 partidos, Luque tuvo en la selección albiceleste uno de sus mejores promedios de gol en su carrera. Se lo solía atribuir a haber jugado con Maradona: “Como compañero era un fenómeno, era imposible no tener una o dos opciones de gol estando él como número diez”.