Luis Suárez: "El día de la firma percibí que Misael no era del agrado de los directivos"

Luis Suárez, representante de Misael Riascos, confirmó que no rescindió contrato con Peñarol y aseguró en diálogo con Último al Arco de Sport 890 que el club tampoco se comunicó con ellos para hacerlo. Incluso sostuvo que el Diego López y el plantel aurinegro respaldan al colombiano.

"La verdad con nosotros no se han comunicado. Ningún directivo me ha dicho que quieren rescindir. Al jugador le llegó esa información y el técnico le dijo que siguiera entrenando, que tenía el respaldo del cuerpo técnico y todo el plantel", confirmó.

"Siempre pasan cosas raras, esto es otra de estas cosas que pasan que lo veo extrafutbolístico", agregó.



"Percibí que no era del agrado de los directivos".

"Directivos dan una declaración que no quieren contar con él y, como decimos en Colombia, para tirarle carne a los leones. No soy quién para decir que hay problemas internos entre los directivos, me contacto muy poco con los directivos. Hablé con Moreira y con Sánchez. El día de la firma con el presidente. Percibí que no era del agrado de los directivos, un ambiente que no quedé tranquilo y ahora hay cosas que no las entiendo".

"Uno cuando llega con un jugador es otro ambiente. Se ve una unión entre la parte deportiva y la directiva, acá hablé con los deportivos y los directivos aparte. Acá es un claro ejemplo que quién da la declaración no es quien lo entrena. Si el técnico le dijera al jugador que deportivamente es un desastre y no se ha puesto a punto, sí, la realidad no se puede tapar. No ha sido figura pero tampoco ha sido un desastre. Ni bien ni mal, es una adaptación que tiene que hacer cualquier jugador. Esto no va por lo deportivo. Me da pena por el jugador por el tema humano", dijo sobre el jugador que llegó en agosto y fue citado por primera vez en septiembre.

Cómo fue la llegada a Peñarol.

"El señor Sánchez habló conmigo, me hizo consultas sobre el jugador y llegamos a un acuerdo. Cuando llegamos allá nos sentamos con él y con el técnico, conversaron con el jugador antes de firmar el contrato y le dijeron lo que quería. No era una negociación estratosférica en temas económicos, estábamos apostando que estuviera hasta diciembre y dependiendo de su rendimiento renovamos el contrato. Por eso no entiendo por qué armarlo así, con una declaración que va a salir".

Cómo está Riascos de forma física y deportiva.

"El jugador he hablado conmigo todos estos días. El jugador habló con Sánchez y con el técnico, le dijeron que por parte de ellos no sale y tiene el respaldo de los compañeros. Dentro de un camerino hay códigos".

"Por condición física el último partido que jugó América de Cali en Colombia que eliminó a Millonarios en las semifinales del torneo colombiano, Misael lo jugó e hizo gol. No podemos decir que no iba en condiciones, su último partido lo jugó. No es un jugador que viniera bajo de forma. Un jugador uruguayo viene a Colombia, de pronto algunos encajarán y otros pasará un mes para adaptarse. Es un proceso que fácilmente se puede adaptar, pero tres partidos no es el termómetro. Tampoco es un jugador costoso".

"Está muy bien. Ha sentido el apoyo del técnico y los compañeros. Es bueno no estar pendiente de redes sociales. Si un uruguayo va al exterior le pasaría lo mismo, más si está en un proceso de adaptación".

"Hay que ver la parte humana, que aquí no ha sido valorada".

"Mario Moreira está hablando con el señor Sánchez. Ayer me expresaron que, por la parte deportiva, tiene el apoyo del cuerpo técnico y sus compañeros. Los directivos tiraron la noticia en la prensa. Cada quien maneja las cosas como quiera. Me hubiera gustado un trato de otra manera. Hay que ver la parte humana, que aquí no ha sido valorada".

"Hay una reglamentación. Esto no es 'el jugador es muy blanquito, muy negrito o tengo problemas con otro directivo entonces voy a echar a este jugador'".

"No ha habido ninguna negociación. No hay ninguna carta oficial que diga que el contrato será rescindido. Hay una reglamentación. Esto no es 'el jugador es muy blanquito, muy negrito o tengo problemas con otro directivo entonces voy a echar a este jugador'. Para terminar los contratos tiene que haber algo de peso".

"La única cláusula que había que si el jugador no cumplía con las expectativas el club no pagaba el préstamo. Era hasta diciembre. En este momento el tema no es de dinero. El jugador cambió su vida, llevó a su familia. En este momento el tema no es de dinero", insistió".