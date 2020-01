Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

José Decurnex anunció el lunes que Nacional no podrá jugar como local en el Gran Parque Central al menos durante las primeras fechas del Torneo Apertura 2020 y que la intención es que la institución haga de local en el Estadio Centenario mientras el estadio tricolor esté en obras. Sin embargo, tampoco podría hacerlo en el máximo escenario deportivo del país.

La AUF comunicó que mañana, miércoles 22 de enero, comenzarán los trabajos de remodelación del vestuario local del Centenario -que debe estar pronto para marzo, cuando Uruguay reciba a Chile por las Eliminatorias-, por lo cual no podría utilizarse el escenario hasta entonces.

Así lo confirmó este martes Jorge Casales al programa Cien por Ciento Deporte (Sport 890), aunque el integrante del Consejo Ejecutivo de la AUF no se atrevió a afirmar que las obras que se realizarán en el Centenario impedirán la disputa de partidos.

Por lo pronto, la institución tricolor deberá comenzar a pensar en un plan B en caso de que tampoco pueda jugar en el Centenario. ¿Dónde va a ser local Nacional en las primeras fechas? El Parque Viera y el Franzini aparecen como las opciones que mejor se pueden adaptar a las necesidades del club, aunque como siempre hay un factor a tener en cuenta: los palquistas y butaquistas.

Para estos socios Nacional les facilita entradas gratuitas cuando juega de local fuera del GPC, pero una cosa es la comodidad de enviarlos al Centenario y otra a canchas chicas. En todo caso, igualmente en esta oportunidad sería por un par de partidos, porque aunque los trabajos en el estadio tricolor no culminen en el plazo previsto, el Centenario sí estará listo.

Igualmente, los palquistas siempre se verían incomodados al no poder disfrutar de las comodidades por las que han pagado.

En alerta por el clásico

Si bien este factor Nacional lo tiene en cuenta, no es el que igualmente más preocupa. Al haberse decidido que no se digitará el clásico, si el sorteo establece que este partido se debe jugar en las primeras fechas, no estará disponible el Centenario.

Si a su vez Nacional sale como local, no habrá ningún escenario para fijar dicho partido. Distinto es si el sorteo dictamina que Peñarol oficiará de local, porque podría jugar en el Campeón del Siglo, como ya lo hizo en el Apertura pasado.

Hay una alternativa en caso de que el tricolor sea local y es trocar derechos con Peñarol, lo que incluso le permitiría jugar el clásico del Clausura en el GPC en caso de desearlo.

Ya el año pasado Peñarol pudo albergar el clásico del Apertura en el Campeón del Siglo (1-1), pero Nacional no pudo hacerlo en el Parque Central porque el escenario estaba en obras, al igual que ahora.