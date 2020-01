Nacional será local en el Estadio Centenario

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El comienzo del Torneo Apertura, previsto para el fin de semana del 15 y 16 de febrero, Nacional lo afrontará como local seguramente en el Estadio Centenario, ya que el Gran Parque Central no se podrá utilizar en virtud de que se encuentra en una etapa importante de su obra de remodelación.

"Seguramente tendremos que arrancar el campeonato en el Centenario porque el Parque está en plena obra. Se está trabajando en la parte más gruesa de la etapa y no se puede jugar", indicó José Decurnex, presidente de la institución, en declaraciones al programa Tirando Paredes (1010 AM).

Una de las prioridades de este año de Nacional es culminar las obras en el GPC para poder entregar los palcos a quienes los compraron y a los que se le habían prometido para el año pasado. La situación no es solamente con los palquistas de la tribuna Atilio García, algunos de los que se culminaron parcialmente, sino también en la José María Delgado, pues muchos palquistas fueron desplazados de sus lugares para otorgar el espacio a las radios y la transmisión de TV.

La final de la Supercopa Uruguaya

- "Vamos a acatar lo que se decida, pero me parece que sería un lindo espectáculo de verano que la Supercopa se jugara en el Campus de Maldonado. Ya vimos contra River que la cancha está muy bien".

Digitar o no el clásico

- "No tengo una opinión particular sobre no digitar el clásico. Es lindo que quede para el final del campeonato pero también es verdad que en el mundo el fixture se hace de forma normal".

Nacional y la AUF

- "No imagino una AUF sin Nacional, no tiene sentido. Trabajaremos duro para reintegrarnos. Hay intención de los dos lados para que Nacional vuelva al Ejecutivo".

Más altas y posibles bajas

- "No hay nada concreto, la verdad es que estamos evaluando algunas situaciones. Veremos qué pasa en estas semanas. Si se trae algo, debe ser para que haga la diferencia. Tiene que ser de trayectoria".



- "Hay muchas llamadas de muchos países -Italia, Francia, Inglaterra, España e incluso Turquía- por (Matías) Viña, pero no una propuesta formal para empezar a negociar. Hay un tema general del mercado: se están haciendo cada vez menos contrataciones".