Liverpool, el campeón del Intermedio volvió a entrenar

Liverpool, el campeón del Torneo Intermedio, volvió ayer a entrenar en Lomas de Zamora. No hubo mucho tiempo para festejar y menos se puede aflojar porque el domingo debutarán en el Clausura frente a Nacional en el Gran Parque Central.



Algunos futbolistas arrancaron la tarde en el gimnasio y otros tuvieron que pasar por sanidad. Es que por primera vez hubo acalambrados en el plantel. Esa fue la razón de las tres variantes que hizo Pezzolano en la final. Tanto Rosso, como Ocampo y Acuña tuvieron que salir por calambres. No es de extrañar porque las finales se juegan con una intensidad mucho mayor.



Además, Hernán Figueredo está con una contractura y le harán un estudio para descartar un mal mayor, mientras que el arquero Oscar Ustari está con un golpe en uno de sus pies, pero piensan que llegará sin inconvenientes al partido ante los tricolores.

CÁBALA. El que tiene para un tiempito más es Diego Guastavino, quien se perdió la final por un desgarro en el sóleo. El mediapunta no había querido hablar la semana pasada en lo previo a la final. Y la cábala le dio resultado porque fueron campeones.



“Son cosas de viejo”, dijo ayer bromeando. “Me lesioné en el entrenamiento del jueves. Hicimos resonancia en la noche y se confirmó. Me dio mucha bronca no estar en la final pero al mismo tiempo estaba tranquilo por lo que se venía haciendo. Aunque no pensé que iba a ser tan sufrida. Por suerte se nos dio y es un mérito al trabajo del ‘Papa’ y a todos los muchachos, los que están y los que se fueron. Fue un gran premio para todos. Liverpool necesitaba ganar algo como esto”, dijo Guastavino.

“De afuera se sufre muchísimo, sobe todo en los penales. Uno ya ha pasado instancias así y sabe que es lo que se siente cuando se va a patear el penal” , agregó y no negó que se ilusionan con algo más: “Hay que seguir en la misma línea. En mi caso ahora solo apoyar de afuera”.

Luego, los futbolistas salieron a la cancha a realizar un regenerativo con el profesor Pablo Balbi. Las anécdotas y los comentarios mientras estiraban y trotaban eran todos en relación a la final. Paulo Pezzolano, mientras tanto, mantuvo una extensa charla con el argentino Ustari.



El “Papa” aseguró que se sienten igual, que nada ha cambiado por el título conseguido. “La institución se sacó una espina, nosotros tenemos que seguir entrenando de la misma forma”, afirmó el técnico, quien sabe que de ahora en adelante los rivales los van a enfrentar de otra manera. “Van a venir con los dientes apretados. Liverpool nunca había conseguido algo así, hay que ver cómo reaccionamos”, agregó. Sin embargo, el DT no teme que sus futbolistas pasen por el lógico bajón que se suele dar tras algo importante.



“Ojalá el domingo estemos a la altura con Nacional para conseguir un triunfo que nos permita estar en la pelea. Si conseguimos el Intermedio, ¿por que no soñar con algo más...?”, se preguntó.