Liverpool vive una semana muy especial: con mucha ansiedad por la final

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Liverpool se prepara para jugar la segunda final de su historia. La única que disputó fue por el Torneo Apertura de 1995. Y el equipo negriazul dirigido entonces por Miguel Puppo cayó ante Peñarol 2 a 0.



De eso hace ya 24 años. De ahí la importancia que tiene para los futbolistas del equipo de la Cuchilla lo que vivirán el próximo domingo en el estadio Franzini.



Controlar la ansiedad y los nervios no resulta fácil, por más que el técnico Pezzolano haga hincapié en la necesidad de confiar en el trabajo que hacen y los llevó a la final del torneo. Y en mantener la tranquilidad grupal.

“Controlar la ansiedad es bravo para todos nosotros, no sólo para los jóvenes. Tenemos que tratar de manejarla de la mejora manera y no jugar el partido antes, sino hacerlo el domingo”, dijo Hernán Figueredo, un hombre clave en la generación del juego de Liverpool.



“Es una semana muy especial para el club porque vamos a tener la posibilidad de jugar una final. Estamos trabajando como cualquier otra semana pero con la gran expectativa de ganar esta final que tenemos por delante”, agregó el volante.

“La clave es el trabajo. El trabajo del cuerpo técnico que viene desde principios del 2018. Han cambiado jugadores, pero se ha mantenido la base de los del club. Y ahora es cuando realmente se están viendo los frutos de ese trabajo que comenzó con Pezzolano en el 2018. Con el tiempo el equipo se ha adaptado a los que piden los entrenadores. Por suerte hemos mejorado mucho y lo bueno es que tenemos muchísimo más para mejorar”.

Figueredo fue titular en todos los partidos del Intermedio en el que los negrizules hicieron más puntos que ningún equipo. Sólo fue sustituido en dos juegos, ante Wanderers y Cerro y en ambas ocasiones cuando faltaban pocos minutos para el final. Ante los albicelestes abrió el camino de la victoria con un gol a los 10’.

Volante De regreso en la Cuchilla El volante ofensivo que se inició en Bella Vista, regresó a Liverpool, donde ya había jugado entre el 2009 y el 2012, en enero del año pasado de la mano del técnico Paulo Pezzolano. El “Papa” que ya lo había dirigido en Torque donde Figueredo jugó dos temporadas, fue quien recomendó su regreso a la institución negriazul.

CON PELOTA. “Se habla de un equipo ofensivo, pero eso arranca desde el arquero. El equipo trata de salir siempre limpio desde abajo y a los delanteros eso los favorece, porque la pelota le llega limpia. Obvio que los de arriba se mueven muy bien e individualmente son muy buenos. Pero a la hora de defender, Ramírez que es hoy el goleador del Campeonato Uruguayo es el primero en defender. Y el último es Óscar (Ustari). Todos tratamos de estar concentrados cuando no tenemos la pelota porque sabemos que el fuerte nuestro es con la pelota”.



Liverpool llega la final después de haber hecho un partidazo el fin de semana pasado frente a Plaza Colonia. Y eso los hace encarar muy motivados la final. “Fue un muy buen partido nuestro. Capaz que los primeros 10 minutos o 15 estábamos muy apretados, pero el gol de Diego (Guastavino) nos liberó. Y después se dio el juego que hacemos en toda la semana. Se trabaja mucho durante la semana para conseguir ese juego que se vio frente a Plaza Colonia”, explicó el “Tofi”.

Liverpool es el equipo más ofensivo del Intermedio, anotó 18 goles, y en la final se enfrentará al que tiene la mejor defensa. Porque River Plate sólo ha recibido tres tantos en los siete partidos del torneo.



“Es un equipo que está muy bien trabajado y que desde que llegó Fossati no ha perdido. Por algo llegaron a la final y con el mérito de que estaban en la serie con los dos grandes. Y Defensor y Danubio. Sabemos que es un equipo muy ordenado tácticamente y que no te regala nada. Esperemos que se de un buen partido y que nosotros podamos ganar”.

la final El probable equipo Ayer hicieron un trabajo táctico. El probable equipo sería con: Ustari, Rosso, Martín González, Cáceres, Cándido, Caballero, Acevedo, Figueredo, Guastavino, Federico Martínez y Ramírez.

COBRAR. Figueredo sabe que una final no se juega todos los días. “En lo personal esto es algo muy lindo para mí. Este club hace años que está buscando algo así y se lo merece. Por suerte me tocó estar en el club en este momento. Trataré de disfrutar aunque sé que es difícil hacerlo en esta profesión y más en una final. Pero intentaré disfrutarla a mi manera y con responsabilidad”.



Al volante, le molesta que siempre se haga hincapié en que Liverpool es un equipo modelo porque paga al día y sus futbolistas no pasan las penurias de algunos de sus colegas.



“Lamentablemente se sigue hablando de esto. Como si tener todo pasara por cobrar a principios de cada mes. Y no tendría que ser así. Cobrar en fecha debería ser normal y el tener todo pasa por otras cosas. Acá se trabaja cómodo. No hay lujos, pero se trabaja cómodo. Me gustaría que no se hablara tanto de que en Liverpool se cobra todos los meses, eso debería ser normal”.