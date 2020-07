Leonel Rocco y su crítica al protocolo de entrenamientos: "No hay sentido común"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A partir del lunes 6 de julio los planteles del fútbol uruguayos tienen más libertad en sus trabajos. El miércoles 1° de julio Ignacio Alonso (presidente de la AUF), acompañado por Sebastián Bauzá (secretario nacional de Deporte), anunció que en virtud del favorable panorama sanitario del país y también a que el fútbol venía cumpliendo a rajatabla y sin inconvenientes el protocolo sanitario elaborado, se adelantaba el inicio de la Fase 3 para esta semana.

El anunció debió haber sido tomado como un paso adelante, porque los entrenadores podrían comenzar con trabajos grupales y de oposición, es decir fútbol informal. Sin embargo, no es tan así.

Una de las cosas que se anunció aquel día también fue que no se podrán utilizar los vestuarios. Esto significa que los futbolistas deben seguir llegando a entrenar ya vestidos desde sus domicilios y, luego de finalizada la tarea, tienen que volver también a sus casas a bañarse.

"El tema del protocolo ha sido complicadísimo en este inicio de los trabajos. No hay sentido común", se quejó Leonel Rocco, técnico de Progreso, en declaraciones al programa Tirando Paredes (AM 1010). "Se permite el entrenamiento con contacto, pero no dejan que se bañen con agua caliente en el vestuario. Venimos de semanas con frío intenso y mucha lluvia. Los primeros días usábamos los vestuarios, pero después aclararon que no estaba permitido. El jugador se expone a gripes y congestiones. Hay tres en el plantel que los perdimos en estos días por eso", añadió.

"Hay cosas en el protocolo que no entran en la cabeza de nadie y justamente lo hicieron los propios médicos del fútbol. Que alguien me explique en qué aporta a un contagio que un jugador le pase una pelota a su compañero. Además, sí está permitido patearle al arquero que a veces la agarra con las manos a la altura de la cara", indicó Rocco, cuyo equipo está segundo en el Torneo Apertura luego de tres fechas, con 5 puntos producto de un triunfo y dos empates.