¿Cómo le fue a Peñarol en los mano a mano por copas definiendo en el CDS?

El próximo jueves a las 21.30 horas, Peñarol cerrará la llave de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Nacional en el Campeón del Siglo. Será la quinta vez que el mirasol definirá como local un mano a mano en copas internacionales desde que inauguró su estadio en 2016.

Peñarol tiene la ventaja. Ganó 2-1 en la ida y sabe que su rival está obligado a marcar al menos dos goles. De todos modos, la serie no está cerrada.

¿Cómo le fue en los anteriores cruces? Fueron todas por Copa Sudamericana, ya que en Libertadores solo jugó por fases de grupos. En tres ocasiones quedó eliminado y en una sola avanzó.

2016 No lo pudo definir de local

Peñarol quedó eliminado sorpresivamente en primera fase. Fue inesperado porque el rival en los papeles era inferior (Sportivo Luqueño) y porque en la ida en Paraguay se había traído un empate (0-0).



Sin embargo, en la vuelta no lo pudo resolver. Tuvo varias chances para abrir el tanteador, pero el equipo que por entonces dirigía el "Polilla" Da Silva no estuvo fino en la definición.



Una desatención en el segundo minuto de descuento, cuando el partido se encaminaba hacia los penales, puso a los paraguayos en ventaja. El brasileño Bressan lo empató un minuto más tarde, pero no alcanzó y Peñarol se despidió rápidamente del certamen continental.

2018 La pasó mal acá y allá

Peñarol ingresó a la segunda fase de la Sudamericana, luego de haber terminado tercero en su grupo de la Libertadores, y no la pasó nada bien ante Atlético Parananese. Perdió por un global de 6-1.



En la ida en Brasil cayó por 2-0 aunque el resultado pudo ser aún mayor. Sin embargo, lo peor estuvo en la vuelta. Perdió 4-1 en el CDS y se despidió del torneo.



Para el equipo de Diego López, descontó el "Cebolla" Rodríguez en una noche para el olvido.

2019 La única alegría

Peñarol ingresó a la segunda fase de la Copa Sudamericana tras su participación en la Libertadores y se encontró con Deportivo Cali. En la ida había conseguido un empate 1-1 que lo dejaba bien posicionado para la revancha.



En la vuelta en el CDS, el equipo fue totalmente superior y ganó con justicia. Agustín Canobbio y Walter Gargano, dos que estarán el próximo jueves, marcaron los goles y sellaron la clasificación.



Fue el único de los mano a mano que a Peñarol le tocó hasta el momento definir en el CDS donde pudo avanzar. Después en la siguiente instancia quedó eliminado con Fluminense. Perdió primero en casa (1-2) y luego en Brasil (1-3).

2020 Eliminación temprana y con bronca

En la segunda fase de la Sudamericana el aurinegro se encontró ante un duro rival: Vélez Sarsfield. Sin embargo, la serie no había arrancado nada mal. En la ida en Buenos Aires había empatado sin goles.



La mesa estaba servida para definir en casa, pero Peñarol no podía quebrar el cero. El partido parecía que se iba a los penales, pero en el tercer minuto de descuento el "Fortín" puso el 1-0 con un dudoso penal y que generó el malestar de los aurinegros.



Dos minutos más tarde el "Cebolla" Rodríguez igualó también de penal, pero no hubo tiempo para más. La serie terminó 1-1 y el equipo argentino avanzó con el gol de visitante.