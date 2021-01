Juliana Castro: "Volvería a Nacional siempre que las personas que hoy toman decisiones no estén"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Juliana Castro está descansando en Flores, su tierra natal, y en la que se junta con su familia en las fechas especiales. “Ayer fue el cumpleaños de mi hermano menor y nos vinimos todos”, contó la atacante que hace muy pocos días se despidió de Nacional.

Su salida, en parte, llamó la atención luego de que las dirigidas por Diego Testas se consagraran en 2020 campeonas del Uruguayo y tuvieran precisamente a Castro como uno de sus estandartes, pero por otro lado la decisión parecía algo clara luego que desde el club se tomara la decisión de no renovar el contrato de su hermano, Gonzalo “Chory” Castro.

“Parte de mi decisión de irme de Nacional fue por cómo despidieron a Gonzalo”, expresó contundente Juliana y agregó: “Hubo una parte, no del todo porque yo venía con otros temas del femenino en sí, que tampoco compartía y se me dio como para decir 'hasta acá llegué, cierro el ciclo en Nacional'”.

Juliana Castro y Esperanza Pizarro celebran uno de los goles de Nacional ante Liverpool por fútbol femenino. Foto: @CNdeFfemenino.

Juliana no duda: “Siempre le voy a estar agradecida a Nacional, porque como institución me brindó las mejores condiciones de trabajo para poder jugar al fútbol y desarrollarme”.

De todas maneras, la forma en la que salió su hermano del plantel masculino le dolió y no lo oculta: “No se merecía eso. Por algo tanta gente y hasta los compañeros salieron a agradecerle y es un gesto de respaldo, porque muchos saben lo que pasó y los que estuvieron ahí lo saben clarito y eso es lo que te deja tranquila”.

“Justo cuando pasó todo esto yo estaba con él de vacaciones. La verdad que no fue un momento muy lindo que pasamos porque fueron sensaciones que no estuvieron buenas y las formas tampoco. Tenés formas de comunicarle a la gente las decisiones, no un día antes de las fiestas. La forma y los tiempos son fundamentales, sobre todo por lo que él ha brindado como jugador. No actuaron bien con él”, apuntó.

Con un extenso mensaje en su cuenta de Instagram, Juliana apoyó a Gonzalo, pero sintió que tenía que dar un paso más y ese espaldarazo lo terminó concretando pocos días después al bajarse del plantel femenino. “Como Nacional está muy arraigado al proyecto de fútbol femenino y son las mismas personas, no sentía que tenía que estar ahí en este momento porque no me identificaba con los valores de esas personas que tomaron las decisiones y yo sé que Nacional es mucho más que eso, pero son momentos de la vida en los que hay cosas que compartís y otras que no y vos te vas acercando hacia donde te llevan tus valores y la educación que te dieron”.

¿Volvería a vestir la camiseta tricolor? “Sí, volvería. No tendría ningún inconveniente. Siempre y cuando estas personas que toman decisiones hoy en día no estén, porque no comparto la forma y cómo actuaron con mi hermano”, agregó.

“Mis compañeras me escribieron que me entendían, pero que no querían que me fuera. Que siguiera un año más con el equipo. Una tiene que estar en un lugar donde está cómoda y si yo viviera completamente del fútbol capaz que ahí dejaba todo de lado, pero lo de nosotras es muy amateur, va en proyecto a profesionalizarse y nosotros lo hacemos por diversión hoy en día”, manifestó Castro.

Además del fútbol, Juliana tiene otra pasión muy grande que es la Educación Física. Estudió, se recibió y es profesora. Hoy en día hace cursos online y quiere hacer un posgrado. Como si eso fuera poco tiene dos trabajos, ya que se desarrolla en el Batallón 14 de paracaidismo en Toledo y también en la clínica de rehabilitación de lesiones Fisiomed.

chances Varios clubes la quieren Una jugadora como Juliana Castro puede caer como anillo al dedo en cualquier equipo del fútbol uruguayo y por eso ya son varias las instituciones que pusieron los ojos sobre ella. Defensor Sporting, Racing, Danubio, Fénix, Atenas de San Carlos e incluso Montevideo City Torque, que tiene un proyecto nuevo, buscan hacerse con la atacante.

Precisamente son esos horarios a los que hoy, a sus 29 años, les presta mucha atención y en base a ellos es que definirá dónde retornará a jugar. “El fútbol es una parte de mi vida. No es el 100%, pero porque no vivo del fútbol. Me encanta y lo disfruto, pero es una parte, así como disfruto de mi trabajo porque estoy en algo que me gusta y para lo que estudié”, manifestó.

En el Campeonato Uruguayo 2021 no podrá defender el título con Nacional, pero sí podrá seguir convirtiendo goles para superar los 300 tantos y así estirar una racha que la tiene como la máxima goleadora de la historia del Campeonato Uruguayo.

Juliana Castro hoy disfruta de su trabajo, mientras espera poder afrontar un nuevo desafío dentro de la cancha y sabiendo que algún día puede volver al tricolor, ya que “Nacional es más grande. Las personas que están hoy en día puede que mañana no estén”.

Juliana es récord en Nacional y en el fútbol uruguayo

La carrera de Juliana Castro comenzó en 2005 defendiendo al Inau. Dos años más tarde pasó a River Plate y en 2008 vistió la camiseta del Sportivo Artigas de Sauce.

Poco tiempo después lució la casaca de Rampla Juniors antes de embarcarse seis meses a jugar en el fútbol de Estados Unidos gracias a una beca.

EXTERIOR Seis meses en Estados Unidos “Estuve un semestre. Mi prioridad siempre fue estudiar y me salió una beca con el fútbol y me fui. Tenía 18 años y no me adapté, extrañé pila. Estaba en Missouri. El coach me pedía por favor que me quedara para el siguiente semestre que me daban la beca total, porque me había ido con el 70%, pero no hubo caso”, recuerda Juliana.



En su regreso de América del Norte tuvo su primer pasaje por Nacional, al que defendió entre 2012 y 2015. Entre 2016 y 2017 tuvo un nuevo pasaje por River Plate, mientras que para 2018 volvió al elenco tricolor al que defendió hasta el final de 2020.

Precisamente en su último año se terminó coronando porque, dirigidas por Diego Testas, se impusieron en el Torneo Rexona de Primera División de Fútbol Femenino.

“Fue muy especial porque Nacional hacía ocho o nueve años que no lograba el título. El último fue en 2011. Y la verdad que siempre peleando primero con Colón, después con Peñarol y no se nos daba, pero hoy puedo decir que se nos alineó todo, se trabajó bien y por suerte se pudo terminar con el título tan anhelado, que era como una deuda que muchas compañeras teníamos. Por suerte se nos dio y estoy feliz de haberlo logrado con el grupo que se armó. Fue algo muy lindo de vivir”, confesó Juliana.

El ataque que ella integraba contó con una pieza muy importante y que se complementó a la perfección con su experiencia: Esperanza Pizarro. “La verdad que Esperanza tiene mucho potencial, es un diamante en bruto. Siempre trataba de aconsejarla porque es chica y a veces tiene un temperamento muy fuerte que lo va a ir adecuando a medida que vaya madurando como jugadora, porque está en plena etapa de crecimiento y fue un placer jugar con ella”, agregó.

Juliana Castro el día del gol 1000 de Nacional en el fútbol femenino. Foto: @CNdeFhistoria

Para Castro el 2020 también fue un año especial, ya que fue en el que se transformó en la máxima goleadora de la historia de Nacional en el fútbol femenino. Castro ya tenía en su haber el marcar el gol 1000 del elenco tricolor, pero alcanzó los 106 tantos que la dejan como la máxima anotadora.

A todo esto, hay que sumarle que en total con todas las camisetas marcó 296 tantos y eso la deja como la jugadora con más goles en la historia del fútbol femenino uruguayo.

En su carrera también tiene el hecho de haber marcado ocho gole en un mismo partido. Llegó a convertir de a seis tantos y en más de una ocasión lo hizo de a cinco, cuatro o tres goles en el mismo encuentro.

*Datos estadísticos cortesía de Gabriel López.