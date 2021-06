¿Dónde jugará Diego Polenta?: Olimpia no lo tiene en cuenta y Nacional duda

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Olimpia de Paraguay tomó la determinación de no contar más con el zaguero uruguayo Diego Polenta, quien todavía tiene contrato con el Decano guaraní. Esta situación, que entre otras cosas demandará acciones legales del futbolista, más su presente deportivo, cuestionado en la prensa paraguaya por las reiteradas lesiones que tuvo, que lo alejaron del rendimiento que en 2020 lo convirtieron en gran referente, es lo que le pone un manto de duda grande al interés de Nacional por su excapitán.

El zaguero que el presidente José Decurnex buscó vincular a la institución antes de que recibiera la tentadora oferta económica de Olimpia, hoy puede haber perdido terreno en la consideración de los tricolores por el rendimiento futbolístico y por su estado de forma, pero eso no implica que, llegado el caso, pueda forjarse un acercamiento ante la comprobación de que Polenta trabaja física y mentalmente en un regreso fuerte a las competencias deportivas.

La dirigencia sabe que se trata de un futbolista que cuenta con el respaldo de los hinchas, pero también acepta que hoy se vive una situación muy distinta. Hasta por el problema que se le viene al jugador en suelo paraguayo, dado que un litigio para percibir la remuneración pactada por el tiempo de duración de su contrato puede llevar a una extensa negociación. Este hecho no colaborará en nada con la necesidad que tendrá el futbolista de ponerse a punto para defender a otro club.

Cristian Domínguez, del departamento de fútbol de Olimpia, reconoció a Ovación que “el club no cuenta más con él” y que por esa razón “se está viendo la mejor manera de arreglar” su salida.

Desde el propio entorno del futbolista, además, se reveló que Polenta hoy tiene la cabeza puesta en solucionar este problema que se le presentó en su carrera y que está muy lejos de poder pensar cuál podría ser su futuro. Se aseguró que “hasta que no tenga nada encaminado no hablará con nadie”.

Debido a ello, y si no hay un avance rápido, el nombre de Polenta no aparecería en la primera línea de consideración de los tricolores. Mucho más cuando sus últimos tiempos en Olimpia no fueron para nada convincentes.



En Nacional Dos Campeonatos Uruguayos ganados Diego Polenta debutó con Nacional el 7 de septiembre de 2014. Fue ante River Plate y el tricolor se impuso por 3-1. Su último cotejo con la camiseta de Nacional, en tanto, lo disputó el 16 de junio de 2018, en la victoria por 3-2 ante Torque en la final del Torneo Intermedio. Polenta ganó dos Uruguayos, dos Apertura, dos Intermedio y también dos Torneos amistosos de verano.



149 partidos

Disputó Polenta con los tricolores. Ganó 90 y convirtió 10 goles. Perdió 28.



6 títulos oficiales

Conquistó Polenta con la camiseta de Nacional. Entre ellos dos Uruguayos.

en tres colores Lo que viene por el Apertura El once. se repite

Todo hace indicar que Alejandro Cappuccio le dará continuidad al once inicial con el que Nacional viene de ganar dos partidos de forma consecutiva. M. Rodríguez; Laborda, Corujo, Marichal, A. Méndez; P. García, Neves, Píriz, Trezza; L. Fernández y Bergessio.



Clásico. ¿cambios?

Si en los minutos que se supone tendrán de ahora en más Joaquín Trasante y Christian Almeida no hay rendimientos que provoquen un salto de calidad muy importante, no es descabellado sostener que Cappuccio se quedará con el once que está jugando.