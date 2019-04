Juan Ramón Carrasco: "Me siento orgulloso de dirigir a estos jugadores"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con pausas largas, respuestas cortas y evitando hablar de lo que pasó con Gonzalo Bergessio al final del partido, Juan Ramón Carrasco se presentó en conferencia de prensa luego del empate 4-4 entre su Fénix y Nacional, en un histórico partido por ser la primera vez de un grande en el Capurro.

"Empataron. La emoción estuvo siempre latente. Cuando los dos están así es casi imposible que no salga un buen partido. El resultado es justo", comenzó diciendo JR. "Ni idea", comentó sobre lo que pasó con Bergessio. "Estoy para mirar fútbol, no tengo tiempo. Tenemos tantas cosas buenas que no vi eso", agregó ante la insistencia de lo sucedido tras el empate final.

Una respuesta distinta fue cuando le tocó hablar sobre el partido y sobre sus jugadores, de los cuales se mostró orgulloso. "Hay que reconocer que se están brindando. A pesar de las desventajas el equipo siempre responde, tiene audacia. Hoy nos sacamos una foto, aunque no acostumbro sacarme fotos con los planteles, pero hoy es algo histórico y me siento orgulloso de dirigirlos".

Conferencia de prensa de Juan Ramón Carrasco: https://t.co/aZSfo6Zf1B — Juan Pablo Romero (@jpromeroh) 20 de abril de 2019

También destacó que pese a dejar puntos "el equipo sigue invicto, es el más goleador. Tenemos posiblemente al goleador o va a estar ahí arriba. El equipo va y va. Y los goles no es porque marquemos mal, sino porque saltan justo o tienen el oficio, pero no porque el equipo no estuvo equilibrado. Lograron un empate que ameritaba", admitió.



Tampoco tuvo inconveniente en hablar bien del rival. "Ellos el peligro lo encontraron en los centros y muy buen rédito le sacaron", aseguró. "Para ser un partido histórico, los jugadores se brindaron de los dos", acotó.

Y finalizó diciendo que además de pelar por la punta del Apertura con Peñarol también piensan en el Descenso, donde el año pasado zafaron en la última fecha en un emocionante partido contra Torque. "Están los objetivos de arriba y también los de abajo que no me quiero ni acordar", sentenció.