José Decurnex dijo que "seguramente el clásico se juegue en el Gran Parque Central"

El presidente de Nacional, José Decurnex, mantuvo una extensa entrevista con el programa radial Último al Arco, de la radio Sport 890. En la nota hizo referencia a varios temas importantes de los tricolores, en particular uno del que se viene hablando hace mucho tiempo: la localía de Nacional en el clásico.

"Seguramente este año vamos a ser locales en el clásico en el Gran Parque Central. No importa si cae en el Apertura o en el Clausura ya que ahora estamos en una obra interna que no afectaría la fecha en la que se juegue", explicó el presidente de los tricolores con claridad.

El mandato de Decurnex como presidente de Nacional finaliza en diciembre. Al respecto, el titular albo dijo que "no definí el tema de la reelección. Sería muy bueno seguir trabajando en una línea, hay mucha gente valiosa en Nacional. Quiero seguir trabajando en el club desde donde me toque estar". Dejó la puerta abierta a un posible nuevo mandato en caso de ser elegido nuevamente.

El presidente confirmó que Sebastián Taramasco ya está en funciones como nuevo secretario técnico de la institución, de hecho viajó este lunes a Buenos Aires junto al plantel para el debut en la Copa Libertadores, y agregó, sobre el próximo coordinador de divisiones formativas, que "Curutchet (Fernando) aún no arregló con Nacional, es uno de los candidatos. Yo todavía no he hablado con él, tenemos esa charla pendiente, pero Antonio Palma y Sebastián ya han tenido varias conversaciones con él".

A su vez, Decurnex tuvo solo palabras de elogios al trabajo de Jorge Giordano en Nacional: "Con Giordano habíamos transcurrido un año y medio de trabajo muy bueno, transformó la secretaría técnica de la institución. Fue muy duro que a tres o cuatro partidos de poder lograr el campeonato tener esa charla que tuvimos".

Por último, el presidente se refirió a la conversación con Álvaro Gutiérrez, el DT elegido por los dirigentes en primera instancia. "Con Álvaro tuvimos una charla muy buena, hablamos de todo un poco, incluso del pasado. Me planteó que quería evaluarlo con su cuerpo técnico. Luego me comunicó que entendían no era el momento para volver a Nacional y es por eso que fuimos por Alejandro Cappuccio".