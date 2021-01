Jorge Bava se quedó con Liverpool

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jorge Bava pasó la pandemia solo en Paraguay, lejos de su familia, y llegó a un acuerdo para rescindir su contrato con Guaraní y volverse antes. Pasó fin de año con tres ofertas claras sobre la mesa. Una del exterior, que desechó enseguida porque sus hijos adolescentes ya no quieren salir de Uruguay, y las de Nacional y Liverpool. Aunque puede parecer extraño optó por la de los negriazules.

Liverpool es un poco la casa de Bava, dado que esta que acaba de comenzar es su tercera etapa en el club. “Estoy contento porque me siento muy cómodo en Liverpool. Esto es reiniciar el proyecto que se armó hace un tiempo con Pezzolano. Fui parte de ese proyecto y hoy el club está orientado hacia ese mismo rumbo. Me gustó para retomarlo”, explicó.

“El primer día fue bastante raro para mí, porque por más que me fui poco tiempo hay muchos jugadores jóvenes. Los voy a ir conociendo, más o menos los tenía en lo futbolistico porque siempre estuve pendiente del fútbol uruguayo y veía todos los partidos. Pero no es lo mismo. Ahora tengo tres meses para adaptarme yo a ellos y ellos a mí”, contó el arquero, que se reencontró con algunos excompañeros como Figueredo, Alfaro y Almeida, con quien jugó en su primera época en el negriazul. “Somos pocos los de la vieja guardia, pero todos me recibieron bárbaro. Siempre es lindo volver al lugar del que uno se fue. Habla bien de las dos partes”.

Tuvo la posibilidad de regresar a Nacional, el equipo al que ya defendió en tres etapas distintas y donde fue campeón uruguayo en cuatro oportunidades. Pero se quedó con Liverpool. “Sé que es raro. Si hubiera elegido al revés nadie estaría cuestionando mi decisión. Para mí es natural. Tuve la posibilidad de ir a dos equipos donde ya había estado y quiero mucho, pero hubo que tomar decisiones. No me podía partir al medio para ir a los dos lados. Me gustó más la idea de Liverpool, me convenció más”.

El gran rendimiento de Rochet en el arco tricolor no influyó en su decisión. “Siempre que fui a Nacional fui a pelear el puesto y terminé jugando. Y si volvía ahora iba a trabajar para tratar de terminar jugando, respetando el momento de Rochet que es muy bueno. Hubiera ido de la misma forma en que fui siempre. Nadie me regaló nada y me terminé ganando el puesto. Y lo de Liverpool es lo mismo. Va a empezar atajando Lentinelly, que tiene unas condiciones extraordinarias. Nadie me asegura nada tampoco. Las condiciones deportivas eran las mismas en ambos lados, pero Liverpool fue mucho más activo desde la parte dirigencial”.

Desfasado

Se había comprometido con Guaraní en jugar hasta el final del Apertura y así lo hizo. Regresó el 8 de octubre pero no puede jugar hasta que comience la nueva temporada, algo que lo tiene bastante molesto. “No se manejaron bien las cosas en la AUF, más en un año que fue tan atípico y ahora el 2021 quedó desfasado aunque somos un fútbol exportador. Tener un período de pases desfasado no le sirve a nadie. Ni a los clubes y mucho menos a los jugadores. Creo que es responsabilidad de la AUF, pero los jugadores tampoco nos impusimos”, enfatizó.

“Volví en octubre y Liverpool quiso contar enseguida conmigo, pero no se pudo. En ese momento era mi caso nomás, era un caso solo y se ve que no importó. Ojalá me equivoque pero va a pasar con muchos jugadores que terminaron contrato en diciembre y si no arreglan para permanecer en el mismo club, van a quedar parados hasta marzo o abril”.