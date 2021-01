Dos nuevos positivos de COVID-19 en Liverpool y Cerro Largo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Liverpool y Cerro Largo informaron de dos casos (uno en cada club) positivos de COVID-19 en sus respectivos planteles. Jean Pierre Rosso, en el equipo de Belvedere, y Tomás Fernández, del arachán, son los futbolistas con coronavirus confirmados en plena vuelta a la actividad de los equipos del fútbol local.

El equipo negriazul informó a través de sus redes sociales que Rosso dio positivo y permanecerá 14 días en cuarentena, mientras que el resto del plantel retomó este martes a los entrenamientos.

Por su parte, los arachanes informaron del positivo de Fernández y compartieron un mensaje del jugador. "Tuve síntomas al principio, un poco de fiebre y nada más. Ahora ya me siento mejor. Cuando esté el permiso para viajar (desde Buenos Aires, donde se encuentra el futbolista) me vuelvo hacer el test y si está ok vuelvo a Melo", dijo Fernández.