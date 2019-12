Jorge Barrera y un llamado para transmitir paz en medio de tanto caos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Tenemos que ser conscientes de las responsabilidades nuestras como dirigentes para no generar ningún tipo de violencia”. Con esas palabras Jorge Barrera, presidente de Peñarol, se dirigió a sus compañeros del Consejo Directivo después de lo sucedido con Marcelo De León, hecho que derivó en la suspensión del fútbol.

El robo al presidente de AUDAF provocó la suspensión de la actividad By Pablo Cupese MIRA TAMBIÉN El robo al presidente de AUDAF provocó la suspensión de la actividad

El titular carbonero se comunicó con el presidente de la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf) ni bien se enteró de lo que pasó el viernes y también lo hizo con los consejeros aurinegros agregando que “yo como presidente de Peñarol y ustedes como directivos debemos ser responsables de nuestros dichos para combatir la violencia y no entrar en la manija”.

En diálogo con Ovación, Jorge Barrera contó que “ni bien supe lo que había pasado lo llamé por teléfono para solidarizarme y aportar paz en un momento tan complicado. Le dije que desde el Consejo Directivo de Peñarol solo iba a encontrar actitudes positivas para sumar y aportar. Transmitimos paz y no palabras inapropiadas que generen manija o que le pongan leña al fuego porque queremos evitar estos hechos negativos”.

Xisco fue un beneficiado del parate: se recupera y estará a la orden de Diego López By Enrique Arrillaga MIRA TAMBIÉN Xisco fue un beneficiado del parate: se recupera y estará a la orden de Diego López

Por otra parte, el presidente aurinegro remarcó que “acá el tema central es estar firmes contra la violencia, provenga de donde provenga. Estos hechos debemos rechazarlos y no minimizar estas situaciones que nos llevan a cosas que nadie quiere”.

En esa línea, Barrera fue muy claro y dijo que “también le dije a Marcelo De León que no me va a temblar el pulso en tomar decisiones duras y severas con socios o hinchas de Peñarol si se confirma directa o indirectamente que algunos estén relacionados a estos hechos sucedidos. El combate a la violencia no tiene camisetas y en ese sentido debemos estar todos muy firmes”.