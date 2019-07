Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Isaac Alfie, tesorero de Peñarol y uno de los encargados de llevar adelante la negociación del pase de Brian Rodríguez a Los Ángeles FC, ya había comentado en la tarde del jueves que el acuerdo estaba hecho solo de palabra.

Esto implicaba que todavía faltaba observar el contrato y según expresó el propio Alfie, en el "primer borrador del contrato había diferencias". El dirigente aurinegro mantuvo un diálogo con "Las Voces del Fútbol" de la radio "AM 1010" y agregó que "siempre fui cauto en el sentido de que hasta que no estaban los papeles, no estaba hecho".



En relación a cómo seguirá, el dirigente manifestó: "Se está negociando. En todos los contratos cuando viene la letra hay diferencias" y a su vez descartó que esto haya sido un problema con Pablo Bentancur, representante del jugador.

Desde Peñarol se entiende que si no se cumplen las expectativas que tiene el club no se apresuraría en su venta teniendo en cuenta que en lo deportivo Brian Rodríguez muy importante en la búsqueda de los objetivos que tiene la institución aurinegra durante 2019.



A su vez, el propio Alfie aseguró que otro detalle a valorar es el destino porque "hemos tenido una oferta más grande en dinero, pero la rechazamos entendiendo que en ese club no era posible valorizarlo a futuro", teniendo en cuenta que Peñarol se quedará con un 30% del pase.

Antes de finalizar, sentenció que "esto no tiene ni horas, ni días. Los tiempos no son infinitos, pero tampoco hay que definir de un momento al otro y de manera apresurada".