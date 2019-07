Los detalles de la transferencia de Brian Rodríguez: un pase récord

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Brian Rodríguez es un tesoro del club y como tal se cotiza. Peñarol no puede atender ninguna oferta que no supere los ocho dígitos en millones de euros”, había asegurado Rodolfo Catino, vicepresidente de la institución, en su cuenta oficial de Twitter mientras que el volante hacía de las suyas en Polonia durante el Mundial Sub 20.

Mañana se cumplirán exactamente dos meses de ese tuit que presagiaba lo que se empezó a gestar ayer y que próximamente quedará completamente confirmado: la partida de Brian Rodríguez de Peñarol.

Y es que era cuestión de tiempo que esto sucediera entre los buenos rendimientos del joven de 19 años y la necesidad del club aurinegro de acrecentar sus arcas. Su destino será Estados Unidos y Los Ángeles FC el equipo que contará con los servicios del volante de 19 años.

Según datos que fueron confiados Ovación por una fuente aurinegra, la primera intención de Peñarol se fijó en que el jugador no fuera vendido hasta fin de año y que recién a principios de 2020 abandonara el club, aspirando a concretar el tricampeonato que está buscando en la actualidad.

De todas maneras, la insistencia del equipo estadounidense y la propuesta económica fue lo que llevó a que desde la dirigencia mirasol se aceptara esta propuesta que valoró el 100% de la ficha de Brian Rodríguez en 11,5 millones de dólares.

Pese a esto, Los Ángeles accedió al deseo aurinegro de no vender la ficha completa, sino el 70%, razón por la cual Peñarol cobrará 7,5 millones aproximadamente, de los cuales 6 serían recibidos instantáneamente, mientras que el resto sería en un futuro.

Ese dinero restante será el que los mirasoles reciban por la gira que realizarán en la próxima pretemporada en Estados Unidos y la recaudación de un amistoso pactado con el equipo angelino durante la misma.

EL RESTO. El negocio le permite a Peñarol quedarse con un 30% de la ficha, aunque en realidad será un 22,5% , pues el restante 7,5% le corresponderá a Pablo Bentancur, el representante del jugador. Ello fue producto de una negociación que se mantuvo con el empresario, ante el que Peñarol se mantuvo firme. “Si reclamás tu 25%, entonces no lo vendemos. Y el 25% de cero, es cero”, se le dijo a Bentancur, según comentó la fuente mirasol a Ovación.

A su vez, Peñarol se asegura por contrato el cobro de su parte (y la del representante) en una eventual futura venta de Rodríguez, pues habrá una cláusula en la que Los Ángeles se compromete a vender el 100% de la ficha.

En relación al club estadounidense, Peñarol también podría recibir un dinero a futuro por una venta de Diego Rossi, por el que ya han llegado ofertas. En ese caso el elenco mirasol recibirá dos millones más.

Una de cal y otra de arena. Así podría definir tanto el hincha como los dirigentes de Peñarol a esta negociación. Entra dinero fresco, pero en lo deportivo pierde una pieza clave.