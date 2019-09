El increíble vuelo de un arquero egipcio para una atajada monumental

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hace pocas horas la FIFA entregó los premios The Best 2019 y entre ellos se encuentra el Puskas al mejor gol de la temporada. El húngaro Daniel Zsori se llevó el galardón por una chilena espectacular. Sin embargo, no se premia a la mejor atajada de la temporada.

El brasileño Alisson Becker sí ganó el The Best a mejor arquero de la temporada luego de haber sido campeón de la Champions League con Liverpool, pero ya muchos fanáticos del fútbol mundial empezaron a exigir a la FIFA que introduzca el premio a mejor atajada.

Gran parte de la responsabilidad de que ello ocurra se debe a la revolucionaria tapada que realizó el egipcio Mahmoud Gad, de 22 años, quien hizo un increíble vuelo para evitar lo que hubiera sido la segunda caída de su arco.

En el arco del ENPPI y por la primera jornada de la Premier League de Egipto, había sufrido en el minuto 29 el primer gol de la temporada 2019-2020. Omar Gaber, del Pyramid, se lo había convertido.

Su equipo movió y apenas lo hizo, perdió la pelota. Un futbolista rival mandó un pase profundo para sacar el contraataque y Gad lo cortó con la cabeza, debiendo esforzarse y tirarse en palomita para rechazar, pero el balón fue a parar a otro rival que, casi desde la mitad de la cancha, le pegó de primera.

La pelota tomó altura, superó la posición del arquero y iba rumbo al arco. Gad empezó a retroceder, quedando de frente a la meta ¿Qué hacer entonces? Si la intentaba agarrar, corría el riesgo que el balón le rebotara y se metiera. Si se barría para tratar de sacarla con los pies, también podía introducirla. Había que pensar y decidir rápido. Y lo hizo de la mejor forma.

Voló desde la línea del área chica y cuando la pelota se metía, puso los brazos hacia adelante como para recibir un envío de vóleibol y mandó la pelota por sobre el travesaño.

Así se concretó la impresionante atajada de Mahmoud Gad, que a su equipo al fin y al cabo le sirvió de poco, pues cayó 4-0, con tres goles que le anotaron entre el minuto 55 y el 79. El arquero, sin embargo, fue el gran ganador, porque su atajada se hizo viral y sigue recorriendo el mundo.