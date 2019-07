Las imperdibles anécdotas de Lucas Torreira con Cavani en Brasil y Suárez en España

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hace ya más de un año que Lucas Torreira es parte indiscutida del plantel de la selección uruguaya, luego de su debut en la China Cup de 2018 y haber jugado el Mundial de Rusia 2018 y la Copa América de Brasil 2019. Pero antes, cuando apenas era conocido para los más futboleros, tuvo un encuentro tímido con Luis Suárez; en la disputa del torneo continental se enfermó y recuerda cómo Edinson Cavani lo ayudó y respaldó.

El volante del Arsenal está de vacaciones luego de jugar con la Celeste y antes de integrarse a la pretemporada del club. Luego de unos días de paseo por Cancún, el jugador de 23 años está de visita en su ciudad natal, Fray Bentos, donde recibió un homenaje por parte de un artista plástico y habló de hechos de la reciente Copa América.

La copa dejó aprendizajes y la pena de no haber llegado más lejos. “Estar en la selección me hace muy feliz porque todos sabemos lo que significa para un jugador de fútbol. En poco me tiempo me han pasado muchas cosas, la citación para ir a China, luego la convocatoria al Mundial y ahora me tocó jugar mi primera Copa América, por lo que estoy acumulando experiencia y tengo aún mucho camino por recorrer”, dijo el ex Wanderers nacido futbolisticamente en 18 de Julio de su ciudad natal, que no pudo estar a pleno por una afección que lo mantuvo al margen del partido ante Chile en el estadio Maracaná en el cierre de la fase de grupos.

“Dos días antes del partido con Chile hicimos el táctico y el maestro tenía la idea del equipo y yo estaba entre los titulares, pero a la noche después de la cena en Río, empecé a sentirme un poco raro. Al otro día me sentí muy débil después del entrenamiento y cuando llegue al hotel, me fui derecho a la habitación y estuve dos días en cama sin poder bajar y un día entero sin poder comer absolutamente nada. Llegué a perder tres kilos, con fiebre, fuerte dolor de cabeza y vómitos”, dijo Lucas, quien recuerda el apoyo que le dio Cavani, su compañero de habitación, quien además después de convertir el gol de la victoria ante el seleccionado trasandino, corrió al banco de suplentes a abrazar a Lucas.

“Todos sabemos que Edi, es una gran persona y muy solidario. Él es una persona de campo, un verdadero gaucho y en la habitación el me ayudaba a llegar al baño cuando estaba con vómitos. Para nosotros los más jóvenes, Edi es un referente siempre muy dispuesto y para mí que hasta hace poco lo miraba por televisión es un sueño todo lo que estoy compartiendo”, indicó.

Tiene una visita pendiente a Salto, ciudad que aún no conoce. “Nos invitó a Maxi, a Jonathan Rodrguez y a mí a visitar la estancia, pero por diferentes motivos no nos pudimos juntar, de todos modos como me quedo hasta fin de mes voy a tratar de visitarlo porque además es una ciudad que no conozco”, dijo Torreira.

A fin de mes volverá al Arsenal que ya está de pretemporada. Todos los días concurre a un gimnasio para mantenerse en forma y espera estar a la orden para la copa Joan Gamper ante Barcelona que se jugará el 4 de agosto. Hace 3 años jugó ese torneo con Sampdoria y la anécdota de ese partido fue que Torreira se retiró lesionado por una llegada a destiempo de Lionel Messi. “Al final del partido fui al vestuario a tratar de sacarme una foto con Luis Suárez y con un poco de vergüenza porque me conocían poco, le conté que era uruguayo”, recordó. Dos años después ya estaban jugando juntos el Mundial de Rusia.