Lucas Torreira presenció el homenaje recibido en Fray Bentos con un mural

En la ciudad del futbolista, el artista plástico José Gallino pintó un mutal en homenaje a Lucas Torreira, en la calle Enrique Beaulieu a metros de 18 de Julio (la principal). Se inspiró en el partido del mundial de Rusia entre Uruguay y Portugal, donde el fraybentino tuvo una destacadísima actuación al anular a Cristiano Ronaldo y ganarse un lugar como indiscutido en el plantel del maestro Tabárez.



Gallino que ha pintado a Edinson Cavani en Salto, al maestro Washington Tabárez y a Omar Gutiérrez en San José, se mostró sorprendido cuando el volante del Arsenal llegó con toda su familia hasta el lugar para admirar el mural y agradecerle por la obra. El artista se llevó varias fotos de recuerdo, un fuerte abrazo y la camiseta celeste número 14 con la firma de Torreira, algo que no estaba en sus planes.

Luego de sus primeros días de visita, donde todo el mundo lo reconoció y le pedían un recuerdo, hoy Lucas puede caminar tranquilamente por las calles con el termo abajo del brazo y de esa manera volver a sus raíces.



“A mí me hace muy bien reencontrarme con la gente, sacarme una foto con los niños y firmar algunas camisetas. Amo a Fray Bentos, es mi lugar en el mundo y me hace muy feliz cada vez que puedo venir porque soy hijo de este pueblo que me vio crecer y que me permitió llegar adonde estoy”, indicó el volante celeste que reconoció que fue un año “muy largo e intenso” donde incluso en plenas fiestas tradicionales, mientras la familia celebra Navidad o Año nuevo, a Lucas le tocó estar en un estadio jugando la Premier League. “Se extraña mucho la familia, el mate con los amigos, jugar al truco o ir a la rambla. Hace 6 años que estoy en Europa y uno se ha mentalizado bastante por eso cuando vuelvo trato de aprovecharlo al máximo”, expresó.

Sus padres.

Reconoce en sus padres Ricardo y Viviana, los pilares de su éxito, el sacrificio de muchos años y con cariño reconoció que cuando está acá en Fray Bentos, sus amigos y hermanos lo siguen peleando como siempre, se le tiran encima y lo tratan como uno más. “El Torreira figura no existe acá en Fray Bentos, la vieja me dice que tengo que hacerme la cama y lavar los platos y a uno eso le hace muy bien, porque además nunca esperé que me trataran diferente a mis hermanos”, dijo Lucas con la humildad que lo caracteriza.