Ignacio Ruglio no descarta a Diego Aguirre como DT y gobernará con "mesa chica"

Pablo Bengoechea será el director deportivo de Peñarol bajo la presidencia de Ignacio Ruglio y Gabriel Cedrés el gerente deportivo, en tanto se busca sumar a Walter “Indio” Olivera, capitán del equipo campeón de América y del Mundo en 1982. Así lo confirmó este domingo a la mañana el presidente electo, quien también fue contundente a la hora de responder cómo será su forma de gobernar: “Con mesa chica”.

Ruglio visitó los estudios de Teledoce para ser el invitado de El Polideportivo y allí anunció también que la posibilidad de que Diego Aguirre se convierta en el nuevo entrenador de Peñarol “no está descartada”.

Horas después de haber ganado en las urnas, “Nacho” (“le pedí a mis amigos que me sigan llamando así y no presidente, porque no me siento cómodo”, contó) admitió que el mismo sábado a la noche mantuvo una charla con Bengoechea y el nombre de “La Fiera” estuvo sobre la mesa. “Ya hablé con Pablo y no se descartó lo de Aguirre. Lo primero que tenemos que hacer es saber las condiciones en que vendría: económicas, de proyecto, etc. Lo voy a llamar en un rato para hablar con él”.

La prioridad para Ruglio y su equipo es “arreglar la cancha. Es lo que todo hincha de Peñarol quiere y para eso debemos dejar de cometer errores históricos. Si en estos tres años no estamos a la altura luego de todo lo que criticamos, no va a servir de nada”.

El papel de Bengoechea

Pablo Bengoechea tendrá una gran responsabilidad: el armado del plantel para cada temporada. “La planificación institucional que hicimos con Pablo es que el director deportivo va a armar el equipo, porque uno de los errores de los últimos años es que el técnico que viene te mete 10 jugadores nuevos, dura tres meses y el entrenador que viene te dice que él no armó ese plantel, así que tres meses después viene otro período de pases y te meten 10 futbolistas más”. El técnico de turno "hará su aporte" en cuanto al criterio de lo que precisa.

Además de eso, también tendrá incidencia en el nombramiento del técnico. Y a propósito de eso, Ruglio anunció que lo primero que hará será sentarse a hablar con Mario Saralegui. “Quién va a dirigir lo tenemos trabajado porque es nuestra obligación definir perfiles, pero primero nos tenemos que sentar a conversar con Mario para ver qué hacemos. Mario es una gloria del club, una persona a quien aprecio mucho y uno de los mensajes más lindos que recibí anoche me lo mandó él. Hablo prácticamente todos los días con Mario y lo aprecio mucho”.

En cuanto al armado del plantel, el presidente electo explicó que Bengoechea “ya tiene pensados futbolistas para reforzar el equipo, sabemos los contratos que se terminan y es con esos jugadores es con los primeros que tenemos que hablar”. Aunque evitó hablar de nombres, sí tiró uno: “Hablé con Gastón Ramírez”.

“Nacho” es consciente que ya hay que armar un plantel competitivo porque “no tenemos margen de error. Tenemos la obligación de ganar el Clausura. Sabíamos que esas eran las condiciones, porque hay que ir por la Copa Tito Goncalves”, tal el nombre del Campeonato Uruguayo.

Gabriel Cedrés: el gerente

La tarea de Gabriel Cedrés en el nuevo esquema de Peñarol será el de gerente deportivo, cargo que hoy ocupa Darío Rodríguez. “Él va a ser el que esté todos los días en Los Aromos”, explicó Ruglio. Y contó que el exfutbolista aurinegro lo llamó muy emocionado el sábado de noche y le dijo: “Decime mañana a qué hora arranco que ya me quiero comer la cancha”.

Tealdi y la AUF

Gastón Tealdi, quien fue el candidato a vicepresidente de Juan Pedro Damiani, pidió licencia a su cargo de vicepresidente en la AUF. ¿Seguirá ocupándolo? “Mañana mismo me voy a sentar a hablar con Tealdi. Gastón no es de mi riñón, pero tiene un trabajo hecho a lo largo de este tiempo que no sé si lo tenga a quien yo pueda poner. Tengo que tener una charla franca con él y también reunirme con Gonzalo Moratorio, que es quien me ha acompañado en la delegación estos años”.

La forma de gobernar

Ruglio adelantó que va a ser "un presidente de gobernar con mesa chica, pero con representantes de todos los sectores. No creo en las reuniones de 11 personas. Ruglio, la persona que designe el oficialismo, Varela y Evaristo González son los cuatro que van a tener que trabajar juntos”.

Walter Pereyra como consultor

“Eduardo Zaidenszstat va a manejar muy bien las finanzas de la institución, no tengo dudas, pero no conocemos bien cómo funcionan las cosas. Por eso el sábado me reuní con dos personas: una fue Juan Pedro y la otra Walter Pereyra, a quien le pedí que trabaje con nosotros, que se reúna con Eduardo para que le diga: esto está bien, pero ojo que te puede saltar esto otro porque ya me pasó”.

Ruglio —quien contó que fue él quien le pidió a Damiani que no integre el consejo directivo porque “lo quiero aportando y no en una posición incómoda”, por lo cual prefiere nombrarlo presidente honorario y que sea una suerte de guía—, volvió a hablar de unidad. “Tengo 41 años y si vengo creyendo que me las sé todas, nos va a ir mal. Estamos llenos de fe y también de incertidumbres”.