La idea de Diego Forlán toma forma en  el nuevo Peñarol: ¿cómo quiere jugar el técnico?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Segunda semana de entrenamientos de pretemporada del Peñarol de Diego Forlán y “Cachavacha” ya paró un equipo en cancha.

El Estadio Campeón del Siglo volvió a ser testigo de la práctica del plantel aurinegro, que además de haber sido abierta a la prensa tuvo la presencia de un grupo de socios que se ganaron su lugar tras participar de un sorteo y pudieron observar el movimiento desde la Tribuna Frank Henderson.

Se arma: Peñarol tiene acuerdo con tres jugadores y llega a 10 incorporaciones By Enrique Arrillaga MIRA TAMBIÉN Se arma: Peñarol tiene acuerdo con tres jugadores y llega a 10 incorporaciones

Y muchas eran las interrogantes acerca de cómo pretendía formar un equipo Forlán en su primera experiencia como entrenador tras haberse retirado del fútbol.

En algunos conceptos el director técnico había anticipado algo, pero más que nada hablando acerca del estilo y no del sistema, algo que se terminó de develar ayer.

Diego Forlán. Foto: Gerardo Pérez.

El 1-4-4-2 que tanto utilizó Peñarol bajo la conducción de Diego López fue el sistema elegido en el entrenamiento de ayer en el Campeón del Siglo, con algunas novedades respecto a nombres.

El primer equipo que paró Diego Forlán en Peñarol: ¿qué sistema utilizó? By Enrique Arrillaga MIRA TAMBIÉN El primer equipo que paró Diego Forlán en Peñarol: ¿qué sistema utilizó?

Kevin Dawson fue el arquero; Giovanni González, Fabricio Formiliano, Rodrigo Abascal y Gabriel Rojas ocuparon su lugar en la última zona, mientras que en el doble cinco aparecieron Matías De los Santos y el húngaro Krisztián Vádocz, al tiempo que por las bandas Denis Olivera estuvo por derecha y Facundo Pellistri por izquierda.

En la delantera los titulares fueron Luis Acevedo y el español Xisco Jiménez, dos que se mantienen en el plantel respecto a la temporada 2019.

Isaac Alfie: “Es fácil hablar pero se desconoce la realidad del club” By Enrique Arrillaga MIRA TAMBIÉN Isaac Alfie: “Es fácil hablar pero se desconoce la realidad del club”

La presencia de Olivera se debió a que Jonathan Urretaviscaya viajó a México para resolver asuntos personales y en los próximos días seguirá su camino hacia Estados Unidos, ya que Peñarol continuará la pretemporada en Los Ángeles, ciudad a la que la delegación aurinegra emprenderá el viaje mañana por la noche.

El equipo de los suplentes tuvo a Thiago Cardozo en el arco; Juan Manuel Acosta, Robert Herrera, Enzo Martínez y Mathias Pintos en la zaga; Fabián Estoyanoff, Marcel Novick, Guzmán Pereira y Kevin Lewis en la mitad de la cancha; y Agustín Dávila junto a Matías Britos en ofensiva.

El sistema

Más allá de la intensidad que primó en el inicio de la pretemporada, hay algo claro en cuanto al estilo de Diego Forlán: el juego por las bandas.

En Peñarol parecen seguir apostando a eso y con la conducción de “Cachavacha” no será la excepción, pero hay una variante conceptual y eso Forlán se encargó de dejarlo bien en claro: “Es muy lindo salir jugando desde el fondo, pero son pocos los arqueros que pueden y saben jugar con el pie. Los ponés en un compromiso de tener que hacer eso y está mal. Si tengo a un Manuel Neuer o a un Ter Stegen, por supuesto que lo hago, pero no todos son así y no es una crítica a los arqueros”.

Krisztian Vadocz durante uno de los entrenamientos con Peñarol. Foto: @OficialCAP

Esas declaraciones que Diego Forlán le hizo al programa “Todo Pasa” de TyC Sports antes de asumir como entrenador de Peñarol fueron pintando y aclarando el panorama en cuanto a la idea de juego que quiere implementar.

Las cinco altas que tendrían su lugar en el once de Peñarol By Pablo Cupese MIRA TAMBIÉN Las cinco altas que tendrían su lugar en el once de Peñarol

Pero además, el técnico que está haciendo sus primeras armas en este ámbito del otro lado de la cancha, explicó: “No voy a ser defensivo, pero no quiero empezar el partido perdiendo 1-0, así que hay que defender bien, pero cuando digo eso de defender bien significa hacerlo más arriba, porque si la línea de cuatro está bien aceitada me permite adelantar las líneas”.

El 10 recordó que en su época de jugador “me pasaba en el Atlético de Madrid que si el Kun (Sergio Agüero) y yo estábamos iluminados hacíamos cuatro goles entre los dos por partido y ganábamos 4-2, pero no siempre pasaba eso y vos no podés arrancar perdiendo 1-0 los partidos por defender mal atrás”.

Diego Forlán: "Todo jugador de fútbol debería llevarse la pelota y dormir con ella" By Enrique Arrillaga MIRA TAMBIÉN Diego Forlán: "Todo jugador de fútbol debería llevarse la pelota y dormir con ella"

El viernes, en conferencia de prensa en el Estadio Campeón del Siglo, Forlán dijo: “A mí me gusta ganar, yo quiero ganar y si se puede ganar jugando bien, mejor. Es difícil decir ahora que quiero jugar de tal manera o con tal sistema porque eso dependerá mucho de los jugadores que tenga a la orden en determinado momento”.

Lo cierto es que más allá de ese concepto, Diego Forlán ya dejó entrever que apostará al juego por las bandas y con velocidad por afuera como lo venía haciendo Peñarol, pero quizá cambiando algún concepto a la hora de manejar la pelota: sin tanto traslado del balón y con una zaga firme.