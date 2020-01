Diego Forlán: "Todo jugador de fútbol debería llevarse la pelota y dormir con ella"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“La verdad que muy contento. La predisposición de los jugadores es espectacular desde el primer día, hubo cambios y estoy muy contento. La respuesta al trabajo y la manera en la que están haciendo los movimientos me tiene muy contento y esperemos poder seguir en esta línea”, comenzó diciendo Diego Forlán en conferencia de prensa tras el entrenamiento de Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo.

Respecto a los jugadores, “Cachavacha” remarcó que “los jugadores van llegando en diferentes días. Juan Acosta llegó enseguida, Robert Herrera se sumó el segundo, “Urreta” también, Matías Britos y poco a poco se van sumando. Xisco llegó de su viaje y van pasando los días y siguen sumándose. Tenemos tiempo para trabajar, no es que estemos apurado para que estén lo antes posible sino que cuando se vayan dando las cosas se vayan arrimando”.

Consultado acerca de las expectativas que tenía al momento de asumir como entrenador de Peñarol, Forlán expresó que “tenia incógnitas e incertidumbres. Cuando tomás decisiones en diferentes momentos y etapas es porque te sentís preparado si no decís que no y prefiero no hacer tal cosa. Es importante saber las limitaciones que uno tiene y si estás preparado o no. En este caso me siento preparado, sé que es mi primera vez pero estoy contento porque es mi primer desafío como entrenador y a mí me mueven mucho los desafíos. Así lo he hecho como jugador durante toda mi carrera y también como persona. Hoy en día me toca este desafío como lo es estar al frente una institución como Peñarol dirigiendo a un grupo de jugadores de grandísima calidad y eso me mantiene bien y activo, contento. Tengo un grupo de trabajo muy bueno, gente del club que nos está apoyando, hay un cambio importante dentro de la institución y poco a poco te vas soltando porque encontrarte del otro lado con los jugadores es algo nuevo”.

“Al principio es más difícil pero cuando ya empezás en el día a día te vas acostumbrando. Después vienen partes nuevas como el manejo del grupo y he tenido esa experiencia de 21 años jugando al fútbol y he visto muchos entrenadores. Muchos buenos y otros con los que no me sentí tan cómodo entonces uno trata de no olvidarse que fue jugador pero a la vez recordar que ahora es entrenador y tomar decisiones que a los jugadores no son las que más les gusta pero como yo respeté en su momento ciertas decisiones de técnicos como jugador espero que en este caso los jugadores hagan lo mismo conmigo. Obviamente que siempre voy a tratar de ser como soy, honesto, hablar. Si me equivoco, me equivoco y pido perdón. Pero manejarme de ese lado y tratar de hacer lo mejor por el equipo y buscar tener resultados”, agregó.

Respecto a las charlas que tuvo con los jugadores, Diego Forlán dijo que “los primeros llamados fueron al “Cebolla” (Cristian Rodríguez) y al “Mota” (Walter Gargano) que son los que tengo más contacto porque fuimos compañeros muchos años en la selección y tengo una gran amistad con ellos. Me puse al día con ellos y les pregunté cómo estaban en su caso físicamente por las lesiones que habían tenido. Después respecto a otros jugadores tuve algunos llamados pero hablás el mismo idioma, no hay misterio y en eso los jugadores son muy respetuosos y yo también con ellos. Trato de manifestarle lo que quiero y sepa que estoy interesado en que sea parte del grupo y la institución”.

Este viernes Peñarol tuvo el quinto día de entrenamientos en la pretemporada y un punto importante que “Cachavacha” tocó ante la consulta acerca de los trabajos fue el de la técnica de los futbolistas: “Todo jugador de fútbol debería llevarse la pelota y dormir con ella. Sin técnica no podes jugar. Vos para poder correr tenés que saber caminar. Esto es lo mismo. Sin técnica no jugás al fútbol. Y siempre aprendés. A mí me tocó ser jugador por 21 años y hasta el último día agarré una pelota de fútbol. Lo sigo haciendo. Lo hago porque me gusta. Yo creo que en el ámbito profesional siempre hay que actualizarse, aprender y estar preparado en cualquier disciplina”.

Uno de los objetivos de Peñarol en 2020 será la Copa Libertadores de América y acerca del máximo torneo de clubes del continente, el técnico aurinegro dijo que “el gran objetivo es poder pasar la fase de grupos. Me encantaría y es fundamental. La Copa es como las Eliminatorias con la selección. Vas pasando los partidos, clasificás al Mundial y después cuando te tocan partidos de eliminación es otra historia y se pone más lindo. Ojalá tengamos la chance de avanzar”.

Respecto a la situación de Fabián Estoyanoff, quien deberá renovar su contrato con el club, Forlán manifestó que “voy a contar con él. Vencía contrato y fue una decisión mía que estuviera con nosotros. Ahora, el tema contrato es algo que deberán arreglar los dirigentes con él, pero fue un pedido mío”.

Consultado por la situación del “Cebolla” Rodríguez, Forlán fue claro: “Cristian la verdad que muy bien. Hizo una muy buena recuperación durante las vacaciones trabajando con la sanidad para estar entrenando a la par del grupo. Obviamente lo vamos a llevar con cuidado porque no hay urgencias ahora. Igual tendría mucho cuidado porque es un jugador que por más que lo quiera utilizar para un partido puntual, lo quiero todo el año porque es el jugador emblema de nosotros y es muy importante para Peñarol. Lo importante es que él esté bien y si él está bien es un jugador que dentro de la cancha marca mucho para el equipo, los rivales y la gente. Ni hablar con la calidad que tiene con su juego, goles y asistencias”.

Otro de los jugadores que está en el tapete por estas horas es Facundo Pellistri, quien está en la mira de Boca Juniors de Argentina: “Es un futbolista muy importante para nosotros. El de Uruguay es un mercado de exportación. Nosotros lo queremos tener por mucho tiempo pero es muy difícil eso hoy en día. Esperemos que cuando se vaya sea muy valorizado para que a Peñarol le pueda llegar un buen ingreso económico".