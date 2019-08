Gutiérrez: "Nos quedamos con la gente que tiene ganas de pelear este campeonato"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ya en el comienzo de la conferencia de prensa, Álvaro Gutiérrez fue consultado por la sorpresiva salida de Kevin Ramírez: "Sabíamos que había alguna posibilidad, que había algún club que lo pretendía. Nosotros habíamos hablado con él, le dimos confianza, estaba respondiendo de alguna manera, en ese momento el compromiso estaba. Pero el viernes tuvo unas palabras conmigo, me explicó una situación que va a quedar entre nosotros, se tomó la decisión de dejarlo ir, y quedarnos con la gente que se quede con las ganas de pelear este campeonato. Tenemos un plantel extenso, chicos jóvenes, gente con experiencia y todos con las mismas ganas de llegar a fin de año peleando el Uruguayo".

El entrenador de Nacional agregó, sobre si lo trató de convencer, que "esas cosas quedan dentro de la charla. No voy a decir si traté de convencerlo, tampoco lo que me manifestó. Simplemente que tomamos la decisión de quedarnos con lo que tenemos y que tengan la fuerza necesaria para quedarse en Nacional".

A la hora de ser consultado sobre quién puede ser el sustituto de Ramírez teniendo en cuenta que venía siendo titular, Gutiérrez expresó que "tengo idea de quién puede ser. Cada jugador tiene sus características, algunos son más rápidos, otros son más técnicos, otros son buenos con el cabezazo, otros tienen experiencia, otros son jóvenes y muy dinámicos. Cada uno te brinda diferentes posibilidades. Kevin tenía unas herramientas que de repente no la encuentro en otros jugadores, pero sí voy a encontrar en otros futbolistas herramientas que Kevin no las tenía".

Y puntualizó: "Es cuestión de adaptarse y adaptar un poco el sistema y los movimientos a la hora de elegir al jugador que lo va a sustituir. Cuando yo empecé Kevin no era titular, estaba jugando Chory Castro, que se entiende muy bien con Viña y tiene asistencia de gol; tenemos a Pablo García que se puede mover por ahí, tenemos incluso a Brian Ocampo, que puede jugar con perfil cambiado; está Seba Fernández también, incluso hasta Armando Méndez, que él puede jugar de lateral, puede jugar por los dos perfiles y lo puede hacer como volante, que es donde lo está haciendo mejor".

El equipo para enfrentar a Boston River

Gutiérrez no podrá tener en cuenta a Matías Viña para jugar la cuarta fecha del Intermedio contra Boston River debido a la acumulación de tarjetas amarillas.

"Todos los jugadores que están en el plantel tienen la posibilidad de ser convocados y de ser titulares, eso está claro. De repente uno se decanta por uno o por otro de acuerdo a las características o a cómo piense que va a ir el partido. Vamos a hacer fútbol y de estas prácticas van a salir los sustitutos de Viña y de Kevin, que eran dos que venían jugando", dijo Gutiérrez.

El equipo que se perfila hoy es con "Palito" Pereira y Gonzalo Castro en el equipo en lugar de los que no estarán.

El Campeones Olímpicos

El sábado, Nacional jugará en el estadio Campeones Olímpicos de Florida a la hora 18.00. "Ya nos ha pasado de ir a otros campos donde de repente el piso no está como aquí en Los Céspedes, el pasto largo te influye, aunque sabemos que todo es para los dos", afirmó el entrenador tricolor.

El DT agregó que "vamos a tener en cuenta todas esas cosas y vamos a tener los recaudos necesarios para adaptarnos rápidamente".

Sobre la idea de entrenar este jueves en el estadio donde Nacional va a jugar, y a la misma hora en la que se jugará el encuentro, Gutiérrez analizó que "fue algo que salió, yo ya lo tenía en mente, también fue sugerido. Es algo normal y más cuando una cancha es pública. Nosotros no hicimos más que pedir la cancha, después si la prestan o no es otro tema; cuando vas a jugar contra otro equipo donde la cancha es propia evidentemente que no te la van a prestar, pero si es pública... todos pagamos los impuestos y tenemos derechos. El hecho de salir de acá para ver el estado y las luces es para tener recaudos y para dejar con menos margen de error".