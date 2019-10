Gutiérrez: "Por momentos no jugamos tan bien pero nos llevamos la victoria"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Álvaro Gutiérrez se presentó en conferencia de prensa luego de la victoria 2-0 sobre Cerro en el Gran Parque Central de la séptima fecha del Torneo Clausura y analizó el presente del equipo.

El análisis del 2-0 sobre Cerro.

"Alegría por los tres puntos que era lo que habíamos venido a buscar. Después cómo se dio el partido creo que empezamos muy bien, pensé que iba a ser un partido más fácil porque ellos tenían que salir a buscar y de contra podríamos generar jugadas. No las pudimos capitalizar, ellos presionaron y nos pusimos nerviosos con la pelota. No veía situaciones ni un agobio en nuestro arco, pero no estábamos cómodos porque perdíamos la pelota. Hasta que casi al final vino el gol tranquilizador. Tendremos que ver para corregir. Capaz perdimos muchas pelotas en el medio, no utilizamos mucho las bandas".

Qué significa el gol de Santi Rodríguez.

"Cuando se fue al Mundial era una de las figuras. Vino, se lastimó, estuvo dos meses sin fútbol. Volvió pero le costó volver al nivel que había venido. El gol nos tranquiliza a todos y para él una alegría enorme de encontrarse con el gol, que es de lo que viven los delanteros".

El cambio de nombres en el medio.

"La rotación porque tuvimos un partido hace poco con una cancha con pasto alto. Tratamos de darle más frescura con Carballo y Cardacio. la idea era incluso darle descanso a Zunino, pero unos valores de fatiga le dieron altos a Gabi Neves y preferimos no arriesgarlo".

Cómo explica la actualidad del equipo.

"A veces se dan los partidos. Por momentos hemos jugado muy bien, por momentos no tan bien pero nos llevamos la victoria. El entrenar diariamente, el soportar estar en el fondo de la bolsa e ir subiendo hace que todo el mundo esté enchufado. Aún no hemos ganado nada. Los que vienen atrás vienen ganando y no nos podemos dejar estar".

Por qué lleva seis partidos sin goles en contra.

"Ellos se sienten cómodos cuando se repliegan atrás porque podemos conseguir contragolpes. Cuando un equipo se mete atrás es difícil porque se te cierra los espacios.Con los altos rendimientos que hemos tenido se les dificulta para entrarnos. Hoy pecamos mucho de apurarnos y perder pases, tomar malas decisiones. En el segundo llegamos tres-cuatro veces claras que nos hubiera dado la tranquilidad".

Qué lo dejó preocupado de los últimos encuentros.

"Me viene preocupando principalmente que más allá que hemos abierto los partidos, de manera muy temprana, después no supimos con la ventaja táctica que es el gol, no pudimos hacer un juego con más llegadas para hacer el gol. Cuando empezás a perder oportunidades el equipo rival empieza a subir en la moral y nosotros a caernos".

Las ventajas de jugar con tres volantes.

"Con jugar tres volantes, uno más abocado a la parte defensiva y dos mixtos, lo que te hace es que si ganás la mitad con mucha dinámica evitás que te ataquen. Vienen jugando tres que son Neves, Zunino, Caballo; dos volantes de contención, Rafa García y Cardacio. Te da un poco más de profundidad a la hora de atacar. A la hora de defender que cuando te desbordan el último volante se mete y es casi un zaguero más".