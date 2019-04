Gutiérrez: "No hay que resignarse al segundo puesto, vamos a pelear por el primero"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El entrenador de Nacional, Álvaro Gutiérrez, dijo que el equipo no tiene que "resignarse" al segundo puesto en el Grupo E de la Copa Libertadores tras la derrota por 1 a 0 ante Cerro Porteño, y que "vamos a pelear por el primero".

En rueda de prensa, Gutiérrez dijo que " fue un partido de copa con mucha intensidad donde nadie regalaba nada" y que el equipo "sabía" que "que el fuerte de Cerro Porteño es la pelota quieta, porque tiene gente que cabecea muy bien y la puede repartir en muchas partes del área".



Sobre el resultado, el director técnico de Nacional sostuvo que no quedó contento porque "nunca es bueno perder". Sin embargo, "por la actitud y de la manera que se perdió, creo que pudimos haber llegado a algo más", por lo que estaba "contento con el rendimiento del grupo y con la entrega".



Destacó que el elenco paraguayo, que quedó primero en el grupo con 9 puntos, "tiene jugadores muy fuertes" que cuando son locales "salen mucho a presionar arriba". Por este motivo, "si hubiéramos querido salir tocando como en la segunda parte o intercambiando espacios, creo que al agarrarlos frescos, habríamos salido perdiendo", evaluó y añadió que "lo único que nos falló en la planificación fue que no pudimos aguantar una pelota quieta, que sabíamos que era el arma de ellos".



Pero "cuando pusimos gente más rápida, pusimos más delanteros y los agarramos más cansados, estábamos seguros de que el partido iba a cambiar. Lamentablemente tuvimos dos o tres chances en el segundo tiempo que no las pudimos capitalizar. Ellos tuvieron dos o tres en el primer tiempo y pudieron hacer un"a.



Consultado sobre si ahora Nacional, que es escolta de los paraguayos con seis puntos, debe resignarse al segundo puesto del grupo, Gutiérrez respondió que "Cerro Porteño tiene que jugar afuera y jugar en Montevideo también. Por la paridad que hubo, no creo que tengamos que resignar el segundo puesto. Yo creo que vamos a pelear por el primero. (Atlético) Mineiro también tiene que venir a jugar acá. Primero hay que jugar, yo no resigno nada".



Para Gutiérrez, la prioridad del tricolor debe ser "el próximo partido", y ese siguiente encuentro "es por el Uruguayo" ante River Plate. En este sentido, reconoció que "hay una leve tendencia" que "es el campeonato uruguayo", pero "la Copa también es importantísima porque te da la posibilidad de tener ingresos, de jugar a nivel internacional, que los jugadores se puedan ver, es el sueño que todos tenemos. ¿Está difícil? Sí, porque es un plantel prácticamente nuevo que este año se está formando. Llevamos ocho partidos en la temporada, yo llevo tres. Pero vamos a ir partido a partido".