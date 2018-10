Gremio irá a la Conmebol a pedir los puntos

Gremio acudirá a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para protestar por la victoria de River en las semifinales de la Copa Libertadores, debido a que el técnico del equipo argentino, Marcelo Gallardo, violó la sanción que tenía y fue al vestuario para hablar con el plantel.

"Gallardo fue muy tramposo. Ya estaba suspendido por la Conmebol y se puso una gorra en la cabeza y al intervalo del juego ingresó al vestuario de River y pasó instrucciones a los jugadores", criticó Néstor Hein, director jurídico de Gremio, en declaraciones al canal argentino TN.

El representante del club brasileño remarcó que la reglamentación de Conmebol no permite ese contacto del técnico con los jugadores cuando está sancionado, por lo que anunció que acudirán al máximo órgano continental del fútbol "para pedir la pena de puntos".

El pasado lunes, la Conmebol anunció contra Gallardo la suspensión de un partido y el pago de 1.500 dólares por ingresar tarde en la segunda parte del partido de ida contra Gremio, que terminó 0-1 en Buenos Aires.

Sin embargo, en el de vuelta, en el que River remontó la serie en Porto Alegre por 1-2 y se instaló en la final del certamen a la espera del rival (Boca Juniors o Palmeiras), Gallardo decidió hablar con los jugadores en el descanso.

"Me tomé el atrevimiento de bajar en el entretiempo y hablar con los jugadores porque creía que lo necesitaban y creía que yo también lo necesitaba. Tal vez incumplí una regla de tener que entrar al vestuario, que era lo que no estaba permitido, pero la reconozco y la asimilo y la asumo, pero era lo que yo sentía que tenía que hacer y no me arrepiento para nada", dijo el entrenador ante los medios.

El argentino consideró injusta la penalización porque "quitan el derecho y la libertad de trabajo"."Está bien que te multen, uno es responsable técnico y claramente si el equipo sale un minuto tarde, puede pasar eso. Hay cosas que pasan dentro de un vestuario que a veces se demora. Y por eso te suspenden y le cortan la libertad e trabajo de un entrenador. De todas las maneras teníamos claro lo que teníamos que hacer", sentenció.

Según Hein, lo que hizo fue una "irregularidad y deshonestidad" y subrayó que "sin duda" hay antecedentes en la Conmebol por casos como este.

El artículo 56 del reglamento disciplinario establece como motivo para reclamar los puntos de un partido si se demuestra que ha habido un "incidente grave" que haya tenido "incidencia en el resultado".

Aunque el organismo desestime la protesta que hará Gremio, igualmente Gallardo se expone a una dura sanción por haber incumplido con la sanción previa.