Gonzalo Bergessio: "Se ganaron un hincha argentino más"

El delantero argentino, Gonzalo Bergessio en una entrevista al programa Último al arco, declaró sobre la manera en que Nacional conquistó el campeonato y cuáles fueron las diferencias claves del equipo: la unión del grupo, haber entendido la idea del Guti y haber ganado tantos clásicos”.

Bergessio destacó la cifra anual clásica del club: 4 de 6 clásicos oficiales, pero aún el argentino no pudo mandarla a guardar al fondo de la red. A pesar de la sequía goleadora clásica, el futbolista consiguió su primer campeonato oficial de su carrera y con el plus de tener la cinta de capitán en su brazo, tras ganarle a Peñarol en la semifinal el pasado domingo.

El argentino resaltó su interés por lo que le dicen sus compañeros y su gente "que es la de Nacional". Además agregó que "fue un año increíble en el tema de los clásicos. Acá son muy parejos, nadie regala nada".

Sobre el trágico hecho sobre el hincha de Nacional asesinado por la noche del pasado domingo tras los festejos por el campeonato declaró: "Mis condolencias para la familia del chico fallecido. Es una tristeza terrible, cuando tendríamos que estar todos contentos. Que pasen estas cosas le hace mal a todo en Uruguay y es una pena porque empaña a todo el fútbol”.

Comentarios sobre las referencias críticas que recibió tras su modo de jugar y actitudes dentro de la cancha, el futbolista admitió que el error fue suyo "porque me ha pasado que en algún partido pierdo la cordura y está mal".

Yo siempre juego al máximo y a veces se me sale la cadena. Me dolió que me tildaran de mala leche, porque tengo 14 años de profesional y nunca lesioné a un rival”, aseguró.

"A pesar de lo que decían, yo siempre seguí mirando para adelante porque el objetivo era ser campeón", agregó Bergessio. También declaró que esta de acuerdo con la implementación del VAR" y que es "mucho más justo para todos".

Bergessio recalcó la importancia y firmeza de sus compañeros que se encuentra en la línea defensiva y también específicamente sobre quien manda bajo los tres palos: Luis Mejía. "Hizo un campeonato bárbaro, jugando tres tipos de finales, las rompió todas, fue un gran pilar para nosotros".



Sobre el futuro en la institución tricolor el jugador declaró: “Espero que los dirigentes decidan pensando lo mejor para Nacional. En estos años se ganaron un hincha argentino más, siempre estaré agradecido a Nacional”.