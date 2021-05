Gianni Infantino: "¿Por qué no destinar fondos para la remodelación del Centenario?"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"El Estadio Centenario es la historia del fútbol, es el escenario donde se jugó la primera final de un mundial de la FIFA. Hay estadios lindos en el mundo, pero solo uno donde se jugó la primera final de un mundial", dijo Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), quien ante la consulta de Ovación adelantó que el organismo está dispuesto a evaluar la posibilidad de ayudar económicamente para el mantenimiento del escenario uruguayo, nomrado por la propia FIFA Monumento al Fútbol Mundial.

Esta afirmación la realizó en la rueda de prensa virtual tras la celebración de un nuevo Congreso FIFA y elogió que Conmebol escogiera al Centenario para albergar la final de la Copa Libertadores y Sudamericana de 2021. Infantino recordó qué sintió cuando hace algunos años visitó las instalaciones del estadio y el Museo del Fútbol. "Fue una emoción muy fuerte, allí se puede respirar no solo la historia, sino la leyenda del fútbol con la construcción de ese estadio en menos de un año durante 1929".

A la pregunta realizada por Ovación sobre la posibilidad de que FIFA destine fondos para la remodelación del recinto, Infantino respondió: "Vamos a ver, no lo habíamos pensado, pero... ¿por qué no? Hace un par de semanas visité el Estadio de Jartum, en África, que fue donde se jugó la primera final de la Copa de África de la historia; y es un estadio que está mucho peor que el Centenario de Montevideo", acotó. A su vez, subrayó que allí también le pidieron si podrían hacer algo para "reestructurar" el recinto y que evaluará esa posibilidad.

En otro orden, la máxima autoridad del organismo rector del fútbol se refirió a la situación sanitaria de Sudamérica en relación a la pandemia por COVID-19 y dijo: "Ha sido una lástima en todo el mundo, hemos tenido que aplazar los partidos de clasificación en marzo; pero ahora en junio se van a jugar, al igual que la Copa América".

Con Colombia ya descartado para ser una de las sedes de la competición, Infantino opinó sobre dónde debería disputarse la competición: "Quizá por las cuestiones de COVID-19 es más fácil jugarla toda en un país, no lo sé, la Conmebol tendrá que decidir sobre este tema", manifestó.

El presidente de la FIFA espera que la situación "pueda mejorar, se pueda jugar una buena Copa América, y que luego se puedan disputar las clasificatorias para el Mundial", comentó.



En este aspecto, Infantino calificó a las Eliminatorias sudamericanas como "las más duras del mundo" y dijo que es importante que se juegue en las "mejores condiciones".



El VAR: "El problema es cómo se aplica"

En último término, al ser consultado sobre el funcionamiento del árbitro asistente de video (VAR), Infantino dijo que "el problema no es el VAR, sino cómo se aplica" y que "no se le puede echar la culpa si no está bien aplicado". Además, comentó que ya se mejoró mucho y aún resta por mejorar, pero que están estudiando "las líneas de fuera de juego semiautomáticas para tener la decisión más rápida". En este sentido, dijo que la colaboración entre el árbitro y el videoarbitraje "tiene que ser mejor" y que quizá se tenga que pensar en "tener también gente experta solamente en VAR que siga los partidos", subrayó.