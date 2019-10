Gallardo: "No me entra en el cuerpo la felicidad de volver a eliminar a Boca"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Otra vez River en la final de la Copa Libertadores. Otra vez, de la mano de Marcelo Gallardo, que se sienta frente a la prensa minutos después de finalizado el partido y disfruta de la clasificación. Se perdió 1-0 ante Boca en la Bombonera, pero la ventaja sacada en el encuentro de ida en el Monumental resultó mayor (2-0) y decisiva. El entrenador disfruta de su ciclo brillante.

"Fue muy bueno lo del partido de ida. Hicimos la diferencia en el resultado y en el juego ese día. A veces, el rival te lleva a jugar en situaciones adversas y esta vez nos costó hilvanar juego, no tuvimos la frescura habitual. Tantas faltas nos fueron llevando a retroceder... Pero tengo una felicidad que no me entra en el cuerpo y me cuesta un poco analizar el juego", dijo el DT de River.

"Si me pongo a analizar el partido debo decir que hubo muchos cortes, muchas faltas, muchas pelotas adentro del área, pero tengo una felicidad enorme y por eso me cuesta revisar el juego", comenzó explicando Gallardo tras el partido en la Bombonera. "Por los jugadores y los hinchas tengo esa felicidad que no me entra en el cuerpo de volver a dejar afuera a Boca y jugar una nueva final", enfatizó el DT.



"Este River tiene un poco de todo. Reconocemos jugar en condiciones adversas como anoche, cuando no podíamos desarrollar nuestro fútbol y supimos sufrir, algo que hay que saber para llegar a una final de Libertadores. Pero la recompensa es haber jugado un gran partido en el Monumental y después Boca tiene un fuerte poderío aéreo y eso te complica, pero hay que sacarse el sombrero con este equipo que tiene hambre para seguir buscando otra final, que es algo que emociona. Por ahí no tomamos en cuenta la relevancia de llegar a otra final nuevamente y volver a dejar a Boca afuera. Ahora buscaremos un nuevo título", agregó.

"Este equipo también sabe sufrir. Pero nuestra gente debe estar muy feliz por eliminar a Boca otra vez. Los jugadores nuevamente tuvieron el espíritu que los identifica y otra vez estamos en una final de la Copa. Me saco el sombrero por este grupo de jugadores", agregó el Muñeco.

"Mi cabeza está en lo que viene. Estoy muy feliz, muy contento. No me quiero quedar a pensar en lo que pasó esta noche", pidió Gallardo. Y tuvo tiempo para otro tipo de celebración: "Después del daño que nos hicimos como sociedad el año pasado (con la suspensión por la agresión al micro de Boca y el traslado del partido a Madrid), bienvenido sea que todo ahora se haya vivido con normalidad".