Gallardo-Alfaro: cruce de declaraciones calienta el superclásico Boca-River

River y Boca están predestinados a chocar una y mil veces, y siempre con la misma pasión. Menos de un año después de su histórica final de la Copa Libertadores en Madrid, les toca hoy definir uno de los finalistas del torneo continental. Será en la Bombonera boquense, a partir de las 21.30. El partido lo dirigirá el brasileño Wilton Sampaio.

Claro que al tratarse de una semifinal con partidos de ida y vuelta, el desafío dura 180 minutos. Y los primeros 90 se cerraron con un claro 2-0 a favor de River, que puede especular con esa ventaja y también con la posibilidad de marcar un gol de visitante que vuelva quimérica cualquier intento de Boca para dar vuelta la historia.

De cualquier manera, Boca apela a las viejas leyendas de la Bombonera, el estadio que tiembla cuando la hinchada alienta, tratando de alcanzar la diferencia para lograr su lugar en la final.

Para acentuar esa diferencia, River está en un buen momento, sin problemas de juego ni lesiones, en tanto Boca viene de perder en casa ante Racing por la Superliga argentina. Y algunos de sus futbolistas clave, como Carlos Tévez o Ramón Ábila, están en duda por lesión.

River Gallardo sin misterios en la alineación



"Yo el partido de mi vida lo jugué en Madrid. Este es importante, pero sólo un desafío más”, afirmó el técnico de River, Marcelo Gallardo, en referencia a la final de la Libertadores del año pasado y también a la frase del DT de Boca, Gustavo Alfaro, quien dijo que el duelo de hoy era "el partido de su vida".

"Es un desafío nuevo para nosotros e iremos a buscar la clasificación a la final", dijo. El entrenador no hizo misterios sobre la alineación de su equipo. "A veces no tengo la necesidad de esperar hasta último momento y esta es una de ellas. No porque no tenga que ocultar nada sino porque estoy convencido y tengo la seguridad de que los jugadores que van a salir al campo son los que mejor están y van a responder en un partido clave", dijo.

"Además, tengo un banco muy fuerte y eso me da seguridad de que si debo hacer una modificación tengo las variantes para hacerla", añadió Gallardo.



"Si hay que ponerse el overol, nos lo ponemos. El partido puede cambiar dependiendo el rival. La experiencia de Boca y nuestra en los últimos dos partidos fueron claras”, comentó.

Boca Alfaro no adelanta el equipo ni la táctica



"¿Por qué hazaña? No, no. Nosotros tenemos confianza, es Boca, entiendo que River está bien pero no subestimen a Boca. Es Boca. Nos tenemos fe de que lo vamos a hacer. Sabemos que jugamos ante un muy buen rival, pero tenemos todo para revertir esa realidad", afirmó el técnico de Boca, Gustavo Alfaro, sobre la necesidad de marcar al menos dos goles (y no recibir ninguno) para llegar a los penales.

El entrenador no adelantó el equipo que saldrá a la cancha hoy y lo justificó por las lesiones que sufren algunas figuras de su plantel. Tampoco adelantó la figura tácttica que utilizará.

Alfaro no tuvo un fin de semana fácil, con la derrota de su equipo ante Racing por la Superliga. “Perder no me gusta, y menos en la cancha de Boca, perder el invicto en un clásico y en la previa de River. Hay ciertas cosas que podrían haber fortalecido ciertas líneas. Algunas cosas me preocupan más allá del equipo que jugó hoy o del que pueda jugar el martes. En los metros finales creo que nos sigue faltando. Sé que son las reglas del juego que me evalúen por dos partidos. Acá en un momento lo discutieron a Bianchi, así que al resto de los mortales nos puede tocar cualquiera”, indicó en conferencia de prensa.