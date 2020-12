Gabriel Blanco: "La postergación de la final perjudica a Wanderers"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se confirmó en la tarde de este viernes que no se jugará el domingo la final del Torneo Intermedio entre Nacional y Wanderers, y que tampoco se podrá disputar en este año. Los "Bohemios" quedaron notoriamente molestos con esta determinación a raíz del caso positivo de COVID-19 de un encargado de la seguridad de los tricolores.

Gabriel Blanco, presidente de Wanderers, le dijo a Ovación que "lo más importante de todo es lograr cambiar el protocolo que rige para el fútbol y aplicar el protocolo que rige para Conmebol y el resto del mundo. Mientras no cambiemos eso no tiene sentido seguir jugando al fútbol, porque va a seguir pasando esto, la incertidumbre cada fin de semana hace dos meses para atrás es tremenda porque no se sabe quiénes juegan".

El titular albinegro agregó que "van a seguir existiendo casos positivos y nada asegura que cuando volvamos a la competencia en enero no hayan casos. Hay que cambiar el protocolo y adaptar al mismo protocolo que hasta incluso el Ministerio de Salud Pública (MSP) aplica en algunos casos, que permite jugar las copas internacionales cuando vienen delegaciones que tienen positivos en sus burbujas, sacan al positivo y la delegación viaja y jugaron en Uruguay determinados cuadros en esa situación".

Blanco no sabe cuándo se jugará la final, pero anticipó que "sin cambios en el protocolo no importa la fecha que fijen, no se va a jugar ese día, porque seguramente después de la licencia haya algún funcionario, algún allegado, algún integrante del cuerpo médico o jugadores que vengan con positivos y otra vez nos vamos a tener que aislar siete días, entonces sin ese cambio no tiene sentido seguir hablando de cuándo jugar".

Por último, el presidente de los "Bohemios" señaló que "la postergación de la final perjudica a Wanderers. Nosotros venimos de dos semanas preparando este partido, con la cabeza puesta en la final y obviamente ahora después de la licencia venir y jugar un partido tan importante ni siquiera tiene mucho sentido. Para nosotros jugar la final es un premio a un campeonato que bien merecido lo tenemos, y de repente puede ser con otro plantel, otros jugadores. Además, Nacional que si bien tiene una jerarquía impresionante en sus jugadores, por supuesto que ahora vienen de un trajín importante de partidos y tal vez eso en un partido que podría ser largo nos podría jugar a nuestro favor".