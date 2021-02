Filipe Luis y el secreto de Diego Simeone: "No tiene corazón"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Filipe Luis, jugador del Flamengo de Brasil desde 2019, desnudó el secreto del Atlético Madrid al remarcar que el técnico Diego Simeone “no tiene corazón. Él decidirá lo que tiene que decidir únicamente para ganar”.

En la previa de la Champions League, en la que Chelsea será adversario este martes del Atlético de Madrid, el brasileño entrevistado por Daily Mail no dudó en reconocer que cuando se marchó al equipo inglés terminó extrañando al técnico argentino. El zurdo futbolista explicó que es duro recibir un mensaje del DT argentino. "Ahora puedo enviar y recibir mensajes de él como amigo, pero en ese entonces cada vez que recibía una, (mirada de pavor), era estresante".

Filipe Luis cuenta que tras su partida al Chelsea, tuvo una llamada de Simeone que lo ayudó a volver. “Me dijo:' vuelve, vamos a volver a ganar y necesito un lateral como tú ', recuerda el brasileño que había jugado mal para José Mourinho en su única temporada en Stamford Bridge.

“Volví y jugué bien y él dijo: 'mira, tú solo juegas bien para mí. Había que volver a jugar bien otra vez’.

"Sacó lo mejor de mí. Conocía cada centímetro de mi cerebro”

Es lo que añadió el futbolista brasileño de 35 años.

“Créame; no es fácil jugar para Simeone. No tiene corazón. Nunca se dice a sí mismo: ‘Oh, qué pena, pobre jugador. No. Él decidirá lo que tiene que decidir únicamente para ganar’. Unos 120 jugadores han estado en el club desde que él llegó. Algunos llegaron como estrellas y no jugaron, otros llegaron sin credibilidad y se convirtieron en estrellas. Es un logro enorme. Y no pierde el tiempo, nunca. Nunca hará una sesión de ‘ah, hay que divertirse hoy’. Yo era un lateral sin confianza en diciembre cuando llegó y el mejor lateral izquierdo del mundo en enero. Es la única persona que se las ha arreglado para sacarme eso”, contó Filipe Luis.

Dos jugadores Lo que piensa de Salah y Hazard

De su pasaje por el fútbol inglés recuerda que “en los entrenamientos Mohamed Salah era como Messi. Es una pena no haber jugado más con él" y que "Eden (Hazard) junto con Neymar son los mejores jugadores con los que he jugado, con Messi. Eden no entrena bien, cinco minutos antes del partido jugaba con Mario Kart en el vestuario. Calentaba sin atarse los cordones de los botines. Pero nadie podía quitarle el balón. Regateaba a tres o cuatro jugadores y ganaba partidos por su cuenta. Hazard tiene mucho talento. Quizás le falte un poco de ambición para decir: voy a ser el mejor jugador del mundo. Porque podría serlo”.