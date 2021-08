Fernández: "El fútbol uruguayo es muy difícil, las canchas son un desastre y algunas parecen amateur"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El delantero argentino de Nacional, Leandro Fernández, hizo un balance de sus primeros meses en el club. Remarcó que se siente muy cómodo viviendo en Uruguay, pero destacó que el fútbol de nuestro país es "muy difícil" y criticó el estado de los campos de juego.

Consultado sobre qué les dice a sus amigos respecto al Campeonato Uruguayo, comentó: "Les digo que las canchas de acá son un desastre y algunas parecen amateur. Después sí les digo que te igualan, cualquier equipo te iguala. Y te iguala con eso. Capaz que no tienen grandes jugadores ni figuras, pero te igualan con ganas, corriendo y las canchas que te limitan un montón".

En diálogo con "100% Deporte" (radio Sport 890), Fernández indicó que el césped del Gran Parque Central "está muy bien". Respecto al del Campeón del Siglo, que conoció en el segundo cruce por Copa Sudamericana, señaló: "Estaba bastante feo, muy desparejo".



El argentino dijo luego que "la mayoría" de las canchas no están bien, pero aclaró que "no es excusa, porque eso perjudica a los dos equipos".

MIRA TAMBIÉN El 9 de Nacional seguirá siendo un argentino: Leandro Fernández va por Bergessio

Respecto al nivel de juego, el argentino que llegó procedente del Inter de Porto Alegre, sostuvo que "el fútbol de Brasil es mucho más dinámico". "Acá es todo más friccionado y por eso me ha costado un poco más la adaptación", acotó.



Por otra parte, se mostró satisfecho con la calidad de vida que ofrece el Uruguay: "Estamos muy contentos. Se vive muy tranquilo acá. El ritmo es muy tranquilo. Estamos pasando muy bien. la gente es muy amable y respetuosa".

Finalmente, Fernández fue consultado sobre la información que entregó hoy Ovación acerca de que el próximo fin de semana ante Cerrito irá como número 9 en lugar del suspendido Gonzalo Bergessio. "No tengo idea, todavía el entrenador no nos ha planteado nada. Uno está preparado donde le toque. He jugado de 9 solo, lo puedo hacer bien".