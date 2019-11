Federico Valverde se siente el jugador que fue a comprar el Real Madrid

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Federico Valverde está creciendo y en uno de los equipos más grandes del fútbol mundial, el Real Madrid. El 'Pajarito' volvió a ser otra de las piezas destacadas en el equipo de Zinedine Zidane, que cada vez le tiene más confianza, y golearon al Galatasaray 6-0 en Champions League.



Hubo un momento clave para el rendimiento del volante uruguayo, el partido ante Granada jugado el 5 de octubre. Disputó los 90 minutos y dio una asistencia para que Eden Hazard marcara el gol. Esa vez, hace un mes, declaró: "Presionaré hasta que me revienten las piernas".



Y parecía un poco loco al comienzo, pero el uruguayo relegó al banco de suplentes al croata Luka Modric, ganador del Balón de Oro en la pasada edición.



"Cuando te aconsejan, cuando el míster te da la confianza, cuando compañeros como Tony (Kroos), Casemiro, Luka (Modric), Isco se acercan a darte esa confianza, obviamente uno tiene que demostrar", declaró el uruguayo después del partido ante Galatasaray.

"Cuando te ponen dentro del once es por algo" Federico Valverde Sobre la confianza que le dan Zidane y sus compañeros

​

Y vaya si demostró. Aunque el brasileño Rodrygo hizo tres goles en la noche del Bernabéu, la prensa también habla de Valverde que además de hacer un gran partido fue capaz de jugar por Casemiro cuando este salió para el ingreso de Modric a los 60 minutos de partido.

Es la tercera vez que Zidane repite al mismo once inicial y sin dudas fue el mejor partido del Madrid en lo que va de temporada. "Cuando te ponen dentro del once es por algo y hoy por hoy me estoy sintiendo 'Fede Valverde' como me han comprado y trato de demostrar y disfrutar cada momento porque es valioso para mí", declaró el ex Peñarol frente a las cámaras de ESPN tras el encuentro.

"Yo soy Fede Valverde, estoy creciendo y luchando por seguir creciendo como jugador y como persona" Federico Valverde Sobre las comparaciones con Pogba

No solo es talento, también es cabeza. Federico hace oídos sordos a las continuas comparaciones con el francés Paul Pogba. "Simplemente Pogba es Pogba, es una estrella mundial, demuestra siempre lo gran jugador que es y salió campeón mundial", dijo con la misma sencillez con la que parece jugar en el Bernabéu.

Con los pies en la tierra, respondió: "Yo soy Fede Valverde, estoy creciendo y luchando por seguir creciendo como jugador y como persona, entonces trato de no dar importancia a eso, hacer oídos sordos y centrarme en lo que es mi trabajo, que es el fútbol", concluyó.