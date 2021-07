Tras fallo contra Nirenberg, Peñarol hizo un fuerte descargo ante el Tribunal de Ética

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peñarol presentó el lunes a través de sus delegados Gonzalo Moratorio y Juan Antonio Rodríguez un escrito al presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, y al Tribunal de Ética. Allí mostraron sus descargos ante el fallo que se dictó la semana pasada contra el consejero Jorge Nirenberg.

¿Qué pasó? Nirenberg recibió una suspensión de 30 días en los que no podrá asistir a los partidos de su equipo por el Campeonato Uruguayo. El dirigente fue denunciado por partida doble. Primero por el árbitro Christian Ferreyra, con motivo del encuentro que jugaron Peñarol y Defensor Sporting por el Torneo Clausura 2020 y luego por el jefe de seguridad de Nacional, Wilson Miraballes, por una publicación en redes sociales.

Peñarol alegó en su defensa que Nirenberg no hizo una publicación en redes sociales. El club remarcó que lo hizo en el estado de WhatsApp que "no es una red social" si no "una aplicación privada de mensajería instantánea".



Asimismo hizo hincapié en que Nirenberg no tiene en su lista de contactos a Miraballes. Por eso, el club aurinegro solicitó que esa prueba sea descartada porque entienden que la consiguieron de manera "ilícita".



Por otra parte, a partir de esta situación, Peñarol argumentó que Nirenberg recibió insultos discriminatorios por parte de hinchas tricolores: "Lo más grave fue que producto de la denuncia primera y del oscuro fallo luego, el Sr. Nirenberg, recibió todo tipo de acoso, ahora sí en redes sociales, resaltando su calidad de judío en forma despectiva y con epitetos soeces y antisemitas, así como otro tipo de agravios discriminatorios por cientos de parciales de Nacional".



"Entonces, eso que presuntamente busca proteger el denunciante, 'por el hecho en si que podría generar violencia' (sic), lo logra, y potencia, por la publicidad de la denuncia. Entonces, verificado el nivel de agresividad que tomó este asunto, existiendo canales de comunicación directos y efectivos para intentar legítimamente evitar como dice el Sr. Miraballes la violencia que luego por vía oblicua termina generando, la pregunta se impone. ¿Es sincero su deseo de evitar aquello por lo cual contribuye por provocar? Esto a todas luces no lo evaluó el Tribunal", añadió.



Por último, Peñarol indicó que Ismael Blankleder, miembro del Tribunal de Ética, quiso "dar explicaciones del fallo naufragando soberanamente" cuando argumentó por qué Nirenberg fue sancionado y el vicepresidente de Nacional, Alejandro Balbi, no. El hecho en cuestión al que hacen referencia corresponde al clásico del Intermedio 2020, con victoria 3-2 para Peñarol, donde Balbi declaró: "Me sentí robado".