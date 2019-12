La experiencia ganada por Torque con su premio con Manchester City

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Torque acababa de vencer a Bella Vista 2 a 0 por la penúltima fecha del torneo de Segunda División. Con esos tres puntos aseguraba su regreso anticipado a Primera. Fue después de ese partido que los futbolistas recibieron una gran noticia. Estaban invitados a pasar una semana en Manchester conociendo el complejo del City y codeándose con los dirigidos por Pep Guardiola. “No teníamos ni idea. Fue una tremenda sorpresa. No lo podíamos creer, nos quedamos todos de cara. Ni lo imaginábamos”, contó Andrew Teuten, aún en Inglaterra, dado que aprovechó para quedarse una semanita más visitando familiares.

Aunque ya había ido varias veces a Gran Bretaña, donde vive parte de su familia, aseguró que jamás podría haber vivido una experiencia como la que tuvo con el club en Manchester. “No lo hubiera podido vivir nunca. Fue totalmente distinto”, dijo el futbolista que hace dos años jugaba en la Liga Universitaria. “Para algunos compañeros fue todavía mucho más fuerte, porque algunos nunca habían subido a un avión. Pasaron de 0 a 100 sin escalas, porque no sé si habrá un viaje mejor que el que hicimos”.

A Teuten le cuesta quedarse con un momento, porque todos los que vivieron fueron únicos. “No puedo elegir uno. Lo primero que tuvimos fue una charla con la nutricionista del City que fue increíble. Sabe un montón y fue la que le cambió la dieta a Messi hace años. Quedamos muy impresionados”, contó sobre Silvia Tremoleda, a quien Guardiola reclutó para el City. “Nos trajimos deberes de allá y los deberíamos aplicar en Montevideo. Nos dijo que considerando que durante la semana tenemos 14 comidas, entre almuerzos y cenas, solo dos de ellas deberían incluir carne roja. Y en Uruguay por lo general ocho de esas comidas son con carne roja. Y no es solo para nosotros que somos deportistas, debería ser para toda la población porque nos mencionó algunas enfermedades que son comunes cuando se come mucha carne roja. Y en Uruguay los índices de esas enfermedades son bastante altos”.

Foto: Torque

Los futbolistas de Torque recorrieron el complejo del City y vieron un par de prácticas del primer equipo. “Tiene 16 canchas y todas en una condición perfecta. Eso para nosotros ya era una locura. Nunca pensamos que íbamos a poder entrenar ahí, porque creíamos que era solo para el primer equipo, pero lo hicimos. Y fue una experiencia tremenda por lo que es la velocidad de la pelota y la dinámica que agarra el juego que es mucho más alta”.

Tuvieron la posibilidad de ir a ver dos partidos del equipo de Guardiola, lo que tambien resultó una gran experiencia. Teuten siempre había querido ir a partido de la Champions y lo pudo hacer. “Al otro día vimos un entrenamiento del primer equipo, sobre todo de los que no habían jugado porque los demás hicieron poco. Cuando terminó y se estaban yendo para el vestuario medio que los agarramos y nos pudimos sacar algunas fotos. No muchas, porque nosotros éramos como 40 y si se sacaban una foto con cada uno era demasiado”.

Los primeros días del plantel de Torque en Manchester los pasaron en un hotel del centro de la ciudad, pero en los últimos se hospedaron en el complejo del City, en la mismísima concentración del primer equipo. “Las habitaciones eran de un hotel cinco estrellas y las comidas impresionantes. Por más que eran todas según las indicaciones de la nutricionista, pero hechas con un amor que un pollo cualquiera parecía el mejor de los platos. Era riquísimo y además te entraba por los ojos. Ella nos había explicado que la comida también entra por los ojos”.

Para Teuten y la mayoría de sus compañeros, la vida es antes y después de la experiencia que vivieron gracias al Grupo City. “Tenemos claro que eso es lo que queremos para nuestras carreras. Yo quiero estar en Europa. Seguramente, todos ya soñábamos con jugar al más alto nivel, pero después de lo que vimos, lo tenemos mucho más claro. Personalmente, estoy mucho más motivado para hacer más esfuerzo y sacrificio para lograrlo. Voy a hacer todo lo posible. Aprendimos que lo más importante es lo que se hace fuera del horario del entrenamiento. Las restantes 22 horas: alimentarse bien, descansar bien y de repente meter alguna otra sesión de entrenamiento”, dijo, convencido, quien tiene contrato con Torque hasta mitad del 2021.

CHAPA El reencuentro de Blanco con Pep Guardiola.

Sergio Blanco tuvo la oportunidad de reencontrarse con Guardiola, de quien fue compañero en Dorados de Sinaloa de México en 2005. “Yo no quería ponerme en primera fila ni nada, había pasado un disparate de tiempo y no sabía ni siquiera si se acordaba de mí. Pero salió a la cancha y empezó a gritar: ‘¿Dónde está el Chapa, dónde está Sergio?’ Fue un momento muy lindo y habla muy bien de él, porque no tenía por que hacer eso, ni mostrarse interesado en verme. Él es una súper estrella”, contó sobre el técnico, a quien le había llevado alfajores porque recordaba que le gustaban mucho, lo mismo que el dulce de leche, y que cuando jugaban juntos siempre se los pedía. “Habíamos perdido contacto cuando él agarró el Barcelona y recuperarlo fue algo muy lindo”, agregó Blanco. “Nunca había tenido una experiencia así. Lo disfruté como si fuera un niño”, añadió quien renovó contrato por un año más con Torque.

Sergio Blanco con Pep Guardiola. Foto: Torque

“Nos tocó la varita mágica. Sabemos que somos privilegiados de vivir una experiencia que a muy pocos les toca. Hoy siento una gran responsabilidad de hacerla valer y que realmente me sirva. Que no quede en una anécdota nada más, quiero aplicar lo que aprendimos”, finalizó Andrew Teuten.