Eurocopa 2021: día, hora y cruces de los cuartos de final

La Eurocopa sorprendió con la eliminación de varios favoritos (Francia, Portugal, Alemania y Países Bajos) y ya mira a los cuartos de final, el viernes y el sábado, con un duelo estelar entre Italia y Bélgica y unos emparejamientos sorprendentes para entrar en las semifinales que tendrán lugar en Londres, en el estadio de Wembley.

El vencedor de ese choque entre la 'Azzurri' y los 'Diablos Rojos', el viernes en Múnich , será considerado uno de los grandes favoritos.

Ya lo es Inglaterra y su sólida defensa (cero goles recibidos), especialmente por el cuadro a priori accesible que tiene ante sí: primero Ucrania en cuartos y, si gana, el vencedor del inesperado Dinamarca-República Checa. Ambos partidos se disputarán el sábado.



Los intensos enfrentamientos de octavos de final limpiaron el cuadro de cuartos.



El Italia-Bélgica es el partido de la ronda porque son dos de las selecciones que mejor se desempeñarol a lo largo de todo el torneo.



Rejuvenecida y entregada a un juego divertido y a las ideas ofensivas de Roberto Mancini, sueña con su segundo título europeo después del único que conquistó en 1968. En 2000 y 2012 llegó a la final.



Bélgica lo tiene todo para ganar su primer gran trofeo, algo que estuvo a punto de conseguir en la Eurocopa 1980, pero perdió la final contra Alemania Occidental (RFA) por 2-1. Aunque corre el riesgo de no poder contar con sus dos mejores jugadores, los creadores Eden Hazard y Kevin De Bruyne.



Suiza no teme a nada

Mientras que Italia no tiene bajas, las dos joyas de la corona belga no se entrenaron el martes y la preocupación aumenta, aunque sigue contando con importantes efectivos, empezando por el hermano pequeño, Thorgan Hazard.



En el otro duelo de cuartos de esta parte del cuadro, la España de Luis Enrique se medirá ante Suiza, verdugo de Francia (3-3, 5-4 en penales).

El seleccionador español fue uno de los goleadores en el partido de octavos del Mundial 1994 que enfrentó a ambos países, ganado 3-0 por la 'Roja'.



La joven España dirigida por el asturiano se muestra cada vez más atractiva. Marcó cinco goles en cada uno de sus dos últimos encuentros, frente a Eslovaquia (5-0) para conseguir el boleto a octavos y después ante Croacia en un partido loco (5-3 tras prolongación).



Pero a Suiza, debutante en unos cuartos de Eurocopa, y por primera vez en unos cuartos de final desde el Mundial 1954 del que fue anfitriona, la lleva en volandas una afición que apoya desde todos los cantones. Pasó por encima de su viejo complejo ganando su primer partido de eliminación directa desde 1938 y a partir de ahora no teme a nada.



más La favorita: Inglaterra En la otra parte del cuadro la reina es Inglaterra. Los jugadores de Gareth Southgate partirán como claros favoritos contra la Ucrania de Andriy Shevchenko, que pisan por primera vez los cuartos de final de una Eurocopa, 15 años después de los cuartos del Mundial de Alemania... Cuando Shevchenko todavía era futbolista.



El duelo más sorprendente opondrá a los vikingos daneses con República Checa a orillas del mar Caspio, en Bakú.



Dinamarca quiere seguir dando alegrías a Christian Eriksen, quien se recupera de su parada cardíaca, mientras que el goleador Patrik Schick (4 tantos) guía a los checos.



Aunque se considera el partido menos atractivo de los cuartos de final, es el único que enfrenta a dos ganadores de la competición. La Checoslovaquia de Antonin Panenka se proclamó campeona en 1976 y la Dinamarca de Peter Schmeichel hizo lo propio en 1992.



Detalles de los cruces

Viernes:



- Suiza vs. España (San Petersburgo) - 13.00 horas.



- Bélgica vs. Italia (Munich) - 16.00 horas.



Sábado:



- Dinamarca vs. República Checa (Bakú) - 13.00 horas.



- Ucrania vs. Inglaterra (Roma) - 16.00 horas.