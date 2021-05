El Estadio Centenario deberá tener "el mejor césped del mundo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este jueves, desde Asunción y tras la reunión vía Zoom que tendrá el Congreso de Conmebol, se dará a conocer lo que ya dejó de ser un secreto: el Estadio Centenario será el elegido para albergar la final de la Copa Libertadores 2021.

La confirmación oficial pondrá en marcha de manera inmediata el proceso de preparación del escenario deportivo para ser capaz de albergar la gran cita deportiva continental con la excelencia que lo demanda un espectáculo de esas características.

Según supo Ovación, desde hace largo tiempo en la AUF se está trabajando buscando el financiamiento que se precisa para ejecutar las cuatro obras fundamentales. Si bien por tratarse de un torneo Conmebol y la organización le corresponderá a la entidad sudamericana, la AUF tendrá que asumir el desafío de presentar un estadio con renovaciones importantes.

Todo ello, igualmente, se ejecutará de acuerdo a la coordinación que se sostenga con Conmebol, porque hay que seguir determinados lineamientos internacionales.

Edinson Cavani: "Antes de la renovación había pensado en volver a estar cerca de mi familia" By Pablo Cupese MIRA TAMBIÉN Edinson Cavani: "Antes de la renovación había pensado en volver a estar cerca de mi familia"

Tres de las obras que hay que efectuarse no obligarán a ejecutar un cierre momentáneo del escenario deportivo. Debido a que no hay público y no se pueden utilizar los vestuarios, los trabajos en las tribunas (colocación de butacas para mejorar la imagen visual de algunos sectores), el arreglo del Palco Oficial y la zona de prensa no demandarán un cierre de puertas. Tampoco será necesario paralizar la actividad del estadio cuando se renueve la iluminación.

En el único instante que habrá que darle descanso al Centenario será cuando se aborde el trabajo en el campo de juego. En este sentido, se especificó que el césped tendrá que ser "el mejor del mundo".