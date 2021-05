Las cuatro obras que deben hacerse en el Centenario para la final de la Libertadores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

* Cuentan que la AUF llevará adelante con mucha fuerza...

* La puesta a punto que necesita el Estadio Centenario para recibir como corresponde la final de la Conmebol Libertadores 2021.



* Dicen que hay cuatro...

* Puntos en lo que se tiene no puede evitarse llegar a la excelencia para que el escenario entregue ese mensaje de espectáculo brillante y de especial brillo mundial.

* Chimentan que los dirigentes...

* Tienen bien en claro que no hay lugar para ninguna excusa y que el proyecto que se ejecute en cada área específica debe ser magnífico.



* Cuentan que...

* Es ineludible que el césped debe ser el mejor del planeta fútbol, que debe lucir impecable en la superficie y también en la observación que se tenga desde arriba. Esto implica que ni por asomo puede considerarse como aprobable un campo de juego que ofrezca algún color diferente en una zona o pequeñas manchas en otras.

* Dicen que...

* Si no hay excelencia no hay ni la más mínima chance de conseguir que se mande un gran mensaje de crecimiento, incluso, para el futuro.



* Por esa razón...

* También tendrá que ser rediseñada en algunos sectores la Tribuna América, el Palco Oficial y la ubicación de los medios de comunicación. No puede ignorarse que una final de la Libertadores demandará mayor espacio para los periodistas que vendrán de distintas partes del continente. Lo que entre otras cosas obligará a habilitar una área reservada con escritorios, conexión a la red eléctrica y a internet (gratuita).

* Chimentan también que...

* La otra zona que deberá tener una renovación importante es la del vestuario visitante. La AUF ya tenía entre sus planes realizar una obra similar a la que se ejecutó para cambiar el vestuario locatario, por lo que en ese sentido no se genera ninguna sorpresa.



* Dicen que hay otro punto más en el que habrá que alcanzar la máxima nota...

* La iluminación del campo de juego. En ese sentido, se supo que en su momento y por culpa de los problemas que se generaron con la pandemia de coronavirus, se puso el freno al llamado que se había realizado para mejorar la iluminación del Centenario.

* Cuentan que ...

* Se presentaron distintas opciones pero que no hubo avance.



* Finalmente, también hay que...

* Colocar las butacas en las amplias zonas en las que ya no se encuentran, para entregar una imagen de uniformidad.

* Chimentan que este paso se dará con el convencimiento...

* De que Uruguay necesita mostrar al mundo la calidad de su Monumento Mundial al Fútbol y, a su vez, terminar de atrapar a nuevos inversores para que pueda cumplirse en un futuro cercano una obra más grande.