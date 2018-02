Edinson Cavani: "Será algo especial jugar contra un Madrid con tanta historia"

A pocas horas del esperado choque entre PSG y Real Madrid por los octavos de final de la Champions League (el miércoles, a las 16.45 horas, se verán las caras en el Bernabéu por la ida), el diario español Marca se fue hasta Partís para charlar con Edinson Cavani.



El "Matador", portada en este lunes, analizó la previa del partido que se robará todas las miradas en el mundo fútbol.



A continuación, compartimos sus mejores frases:

Actualidad del PSG:



- "Estamos en un buen momento, sinceramente, funcionando bien en todos los torneos, con algún tropiezo, pero lo veo lógico. El fútbol es así. Te puede agarrar un partido desconcentrado, con nivel bajo, y perdés. Pero eso también sirve para despertarte y darte cuenta de lo que tenés por delante. Estamos trabajando para progresar día a día".



- "Hemos fichado gente importante, y eso suma mucho. Es obvio. Da confianza en el campo. Nos motiva para todos los retos, incluida esta Champions, claro".



El duelo ante el Real Madrid:



- "Todos sentimos que será difícil, a la vez que prestigiosa. Las dos cosas. Será algo especial jugar contra un Madrid con tanta historia. Eso te despierta entusiasmo, te dan ganas de saltar a la cancha. Pero será complicado, nos enfrentamos a un rival con mucha experiencia y con jugadores que pueden hacer la diferencia en cualquier minuto. Eso sí, lo del Bernabéu también lo vemos como un paso más en el proceso de crecimiento del club en los últimos años, con tantos cambios, pero mucha ambición. Queremos ser cada vez mejores, seguir creciendo como institución y sumar experiencia".



- "Es inevitable pensar en cómo va a ser el partido, de qué manera se dará. Pensás en cómo es el Madrid, cómo ha manejado estos partidos años anteriores... No sé si va a ser un partido de tantos goles. No lo creo. La ida, al menos, siempre es más cerrada. Ellos no querrán que les hagamos goles, y el de fuera trata de esperar para contragolpear. Igual luego no se da así. A veces es inútil imaginar cosas, porque el fútbol es imprevisible. Será un partido parejo y donde también se trabajará mucho la defensa".



Unai Emery:



- "Es un entrenador que se basa mucho en la motivación y eso es algo esencial y útil para el jugador. En el fútbol, y en la vida, uno necesita confianza. Y Unai hace un buen trabajo en ese sentido. Entrenar un equipo con grandes jugadores y enormes fichajes es fácil en algunos aspectos y difícil en otros. Llegaron nuevos jugadores y eso necesitó un tiempo. Emery aporta cosas muy positivas".



Máximo goleador histórico del PSG:



- "No estaba ansioso ese día (el gol 157 ante el Montpellier). Cuando marqué, me acordé del camino de todos estos años. Soy de esos que miran atrás cuando se conquista algo importante. Lo que más me llamó la atención, tras lograr el récord, fue la reacción de algunos compañeros del equipo... ¡y de la gente! Sentí que los hinchas estaban en conexión conmigo, que me ayudaban a marcar ese tanto. Eso me llenó de alegría, más allá de los titulares del récord".



Objetivos en PSG:



- "Quizá aún no he logrado un gol de tijera, y me gustaría que fuese el día de un gran título para este club, en la final de la Champions, por ejemplo (risas). He hecho goles de todo tipo, pero en el catálogo quizá me falte esa tijera".



La Champions League, ¿una obsesión?:



- "Creo que se ha creado toda una historia, un mito, alrededor de la Champions. Obviamente, es la competición más linda, pero para mí es muy importante la Liga. Es el resultado de todo un año de trabajo. Ese mito de la Champions despierta mucha ansiedad en el hincha y en el futbolista que llega a París. Yo creo que no es necesario que un club como el PSG, que, pese a los fichajes, está en crecimiento, tenga el compromiso de ganar sí o sí la Champions.