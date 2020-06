En España destacan la buena actuación de Ronald Araújo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ronald Araújo debutó como titular en Barcelona en el partido de la tarde de este sábado en el que los catalanes golearon 4-0 a Mallorca en condición de visitante. Había tenido unos pocos minutos contra Sevilla, en un partido en el que había sido expulsado incorrectamente.

Los medios españoles destacaron el rendimiento del zaguero uruguayo, que ni más ni menos hizo dupla en la defensa con el español Gerard Piqué.

El diario Mundo Deportivo de Cataluña, señaló en el uno por uno sobre Araújo que "sin el sancionado Lenglet y con Umtiti recién recuperado, le tocaba. Sacó nota y le dio razones a Setién para darle más cancha: el uruguayo asumió la salida desde atrás, invitado por el Mallorca, y no se complicó nunca la vida. Buena primera parte".

El diario Sport, también de Cataluña, le dio 7 de puntaje y afirmó que "no le intimidó su presencia en el once inicial y el joven central dio la cara, además de no quemarle para nada el balón atrás. Ayudó en coberturas a Alba ante Take y envió un tiro al palo".

Por último, diario Marca, señaló sobre la actuación del uruguayo de 21 años que "ni Budimir ni Cucho pusieron a prueba al canterano. No tuvo grandes duelos pero cumplió con creces en sus apariciones. Sobrio, bien posicionado y con una buena conexión con Piqué en el centro de la zaga. De las grandes noticias en Mallorca".

El periódico de Madrid tiene un sistema en el uno por uno mediante el cual los hinchas pueden votar a los mejores; en ese sentido, Araújo viene siendo el más votado, incluso por encima de Lionel Messi.