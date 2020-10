Edinson Cavani admitió que hubo contactos de Nacional y Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Edinson Cavani, que admitió que recibió muchos contactos de Nacional, que también hubo comunicaciones de Peñarol y que ambos les agradeció la comunicación, remarcó que "sería un broche muy lindo y muy preciado para todo lo que fue el proceso de la Selección llegar al Mundial de Catar".

El "Matador", en su diálogo con Punto Penal (Canal 10), insistió que el "ambiente de familia que se da en la Celeste", no aparece algunas veces en los equipos. "En Uruguay lo cultural ya nos hace vivir ese ambiente de familia. En la Selección venimos todos de la misma cultura, tenemos casi todos la misma base, dimos los mismos pasos en el recorrido de formación aunque vengamos de familias diferentes. Nos toca llegar a la Selección y ahí respetamos algo general que son los puntos que marca el entrenador. Y eso es lo que nos ha unido y eso es lo que hace que la Selección nos haga sentir ese ambiente de familia, más allá de que no seamos hermanos o no todos seamos amigos. Yo en la Selección no soy amigo de todos ni tampoco soy hermano de todos, soy un compañero de equipo donde tengo más feeling con uno que con otro, pero que después en el momento de estar juntos se siente ese ambiente de familia por el respeto que nos tenemos entre todos, por lo que hemos vivido entre todos, por lo que sentimos entre todos. En los equipos a veces se unen jugadores de culturas diferentes, de pensamientos diferentes y muchas veces de objetivos diferentes"

En ese sentido, Cavani dijo que "hoy en día el fútbol ha cambiado mucho. Una de las cosas que más se nota es que hoy en día se busca mucho el lucimiento personal y eso ya no es un objetivo que te aparta de lo que debe ser el objetivo grupal. Cuando eso cambia no permite ver el espíritu de familia, de alegrarte por el otro, de correr por el otro, de entrenarte para dar lo mejor y brindarle lo mejor a tu compañero. Esas son pequeñas cosas que han ido quedando para atrás".

Cavani sabe que Catar 2022 puede ser el cierre de un gran ciclo de la Celeste y así lo asume. "Esa es una de las cosas que más te motiva para seguir jugando, porque seria un broche muy lindo y muy preciado para todo lo que fue el proceso de la Selección. Sería soñado poder culminarlo con un Mundial y para eso se va a trabajar y para eso estamos. Lo queremos por nosotros y por nuestra gente, por lo que siente la gente cuando juega la Selección, por lo que siente cuando la Selección sale a la cancha. Poder llevar de nuevo a la Selección a Mundial es lo que queremos todos y daremos lo mejor para lograrlo".

El delantero del Manchester United, lucirá la camiseta número 7, reconoció que hubo contactos de Nacional y resaltó: "Tuvimos contactos, en ese período hubo muchos contactos. Por respeto nunca se le cierra la puerta a nadie y tuvimos la demostración esa y creo que fue de los dos, por parte de Nacional y de Peñarol de abrirnos las puertas de sus clubes, en el momento en el que estaba sin equipo pero por decisión personal. Fueron unos cuantos meses que estuve sin competir. Se habló de muchos equipos, de muchas posibilidades".

"Edi" agregó: "Fui consciente de que hubo interés de los dos lados ahí en Uruguay y se los agradecí, siempre dejándoles un poco claro el objetivo de parte mía para el fútbol y mi carrera".