Edinson Cavani puede acumular cuatro partidos sin actividad en el United

Manchester United, que afrontará el domingo un importante partido ante el Chelsea, sabe que nuevamente estará ausente Paul Pogba y no tiene la certeza de que pueda regresar Edinson Cavani. Si el uruguayo no juega, se perderá el cuarto partido de su equipo.

El partido que puede permitirle a los Diablos Rojos dar un buen paso hacia la confirmación de que tendrá un lugar de Champions League para la próxima temporada, lo tendrán que afrontar sin el francés Pogba por culpa de una distensión en el muslo. Y podría tener que hacerlo también sin Cavani, Donny van de Beek, Scott McTominay y Daniel James, quienes todavía intentan dejar atrás de sus dolencias.

El diario The Sun, por ejemplo, ya pronosticó un once inicial del United sin el “Matador” dentro de la nómina. Pero también deja la duda, porque se cree que el uruguayo, que aún no renovó el contrato, podría encontrar el visto bueno del cuerpo médico. Obviamente que todo dependerá de que consiga demostrar que está apto para competir.

En las declaraciones que el entrenador Ole Gunnar Solskjaer realizó a BT Sport, recogidas por Daily Mail y Daily Star, quedó la puerta abierta para que el salteño consiga llegar a tiempo.

Con tres partidos perdidos por lesión, Solksjaer sostuvo: “esperemos que esté disponible para el fin de semana”.