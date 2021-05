A Francisco Duarte debieron rescatarlo los bomberos del incendio del hotel

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Francisco Duarte fue el único jugador de Rentistas de los tres que se encontraban aislados por tener coronavirus, que debió ser rescatado de forma dramática de la habitación en la que se encontraba, debido al incendio que se desató en el Hotel de las Américas.

Rentistas, que este martes a la hora 21:30 se despedirá de la Copa Libertadores enfrentando a Racing en el Cilindro de Avellaneda, ya sabía que no iba a poder tener a Andrés Rodales, Damián Malrrechaufe y Francisco Duarte porque los tres jugadores dieron positivo del test de coronavirus. Debido a ello, por disposición sanitaria argentina, además, debieron ser traslados a otro establecimiento.

Allí vivieron una madrugada de alto riesgo, porque se incendió el hotel en el que se encontraban alojados. Duarte se llevó la peor parte porque debió ser rescatado del piso 11, del que se encontraba colgado desde la ventana.

Por culpa del incendio que se desató en una habitación lindera el mediocampista quedó colgado hacia el exterior del edificio y la intervención de los bomberos con un hidroelevador evitó una desgracia mayor.

Tras ser rescatado, Duarte fue llevado hasta un hospital por precaución, donde le hicieron chequeos médicos que constataron su buen estado de salud. De hecho ya se encuentra hospedado en el Hotel Presidente.

Así lo hizo saber el propio club, en un comunicado oficial que destacó que sus tres futbolistas están en perfectas condiciones y que a Duarte se le hicieron estudios que demostraron que están sin inconvenientes de salud.

En lo que respecta al coronavirus, de confirmarse que la cepa con la que se contagiaron es la de Manaos o la sudafricana, deberán quedar en cuarentena en Buenos Aires.

En lo que concierne a su permanencia o no en Argentina, como informó Vamos que Vamos (94.7 FM y 1050 AM), los tres futbolistas del "Bicho Colorado" están a la espera de lo que determinen los análisis. Es que si no hay riesgo de que ingresen a Uruguay con una de las cepas referidas en 48 horas estarán otra vez con sus familiares. Caso contrario, no podrán retornar hasta que dejen atrás la carga viral de coronavirus.

#Incendio en Hotel de las Américas. Libertad al 1000. Fuego en el piso 11. Un hombre colgaba de la ventana acorralado por las llamas y fue rescatado por Bomberos de la Ciudad con un hidroelevador. @solotransito @AlertasTransito @SeguridadBA @jotaleonetti @rominawinner @bagliettoc pic.twitter.com/qixoE7lAdU — Emergencias BA (@EmergenciasBA) May 25, 2021