Domínguez: "No fuimos efectivos, lo que sí fue Liverpool en el primer tiempo"

El director técnico de Nacional, Eduardo Domínguez, terminó el partido en que su equipo empató con Liverpool con "mucha bronca" porque "no fuimos efectivos, lo que sí fue Liverpool en el primer tiempo".

En rueda de prensa, el entrenador argentino dijo que "prácticamente se ha controlado de buena manera el partido" y "tuvimos nuestras situaciones" pero luego del gol de Diego Guastavino "nos agarró el nerviosismo de que creíamos no encontrar los espacios, pero creo que habíamos hecho un correcto primer tiempo". También consideró que "en el segundo tiempo tuvimos muchas situaciones de gol".



Según el director técnico, "faltó conocerse entre los muchachos". De todos modos, destacó que "de a poco la idea la van entendiendo cada vez mejor, tanto que hoy tuvimos posibilidades llegando por afuera, de centro, entrando con paredes. Hay que seguir insistiendo en lo que pretendemos, más allá de si jugamos con tres, con cuatro (en el fondo), con tres en el medio, con cinco. Hemos terminado prácticamente con tres delanteros pero por ahí las situaciones más claras las tuvimos jugando con dos. Más allá de los nombres, y del sistema, la idea principal debe primar y de a poco vamos a progresar".



"Tenemos grandes delanteros, dos goleadores como Octavio (Rivero) y Gonzalo (Bergessio), que me dan tranquilidad. No me daría tranquilidad si no tuviéramos situaciones de gol. Es cuestión de tener paciencia y calma mental. Las situaciones las estamos ocasionando, pero nos duele irnos de esta manera".



También recordó que "Liverpool tuvo sus situaciones en el segundo tiempo" y "nos agarraron en situaciones no bien posicionados en el repliegue".



"Es importante que el equipo funcione, entendiendo que tanto Octavio como Gonzalo son goleadores, que se encuentren con goles o situaciones que les permita estar atentos. Es un buen síntoma pero queremos que gane el equipo, no un jugador solo", explicó.