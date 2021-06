La discusión que terminó en escándalo y en el túnel entre Nahuelpán y Martín González

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No es error de uno. Ni siquiera de dos. Varios de los jugadores que estaban en cancha (y algunos en el banco de suplentes) terminaron protagonizando una situación insólita, pocas veces vista, pero muy preocupante en el duelo entre Peñarol y Rentistas.

Uno de los principales involucrados terminó siendo Ariel Nahuelpán, cuestionado por sus pocos minutos en cancha. Tras una lesión que lo marginó bastante del campo de juego Larriera lo mandó a la cancha para ser solución en un partido que estaba cerrado y en el que el gol no se veía por ningún lado para el conjunto aurinegro, aunque terminó siendo “problema” porque dejó a su equipo con 10 hombres tras recibir una expulsión que iba a ser seguida de un acto casi bochornoso.



Una discusión con el zaguero Martín González derivó en que el árbitro Gustavo Tejera le mostrara la tarjeta roja a ambos. El jugador de Rentistas se retiró, mientras que el argentino le protestó al árbitro la decisión de forma reiterada hasta que comenzó a retirar del campo.

Pese a que empezó siendo con una lenta caminata, el paso se aceleró, se transformó en corrida y se cruzó con Martín González que lo esperaba en la puerta que separa la cancha con el túnel hacia los vestuarios.



Allegados que comenzaron a separar y jugadores que rápidamente salieron corriendo hacia el lugar para conocer de primera mano lo que sucedía. Poco se pudo apreciar hasta el momento porque las cámaras televisivas no llegaron hasta la zona, pero está claro que los futbolistas que se retiraron del campo debieron, al menos, recibir tarjeta amarilla porque así lo indica el reglamente respecto a los jugadores que ingresan o se retiran del campo sin la autorización del árbitro.

Habrá que esperar qué es lo que establece el árbitro en el formulario luego de lo que haya podido observar e interpretar, así como el propio veedor y el cuarto árbitro que siguieron todo lo ocurrido desde dentro del túnel y que tienen la posibilidad de denunciar los hechos que hayan podido registrar.



Ariel Nahuelpán que no había tenido malos minutos en su ingreso a la cancha y que incluso participó de lo que terminó siendo el gol mirasol porque había provocado una buena atajada de Rossi, terminó siendo protagonista por un hecho extradeportivo que era totalmente evitable.



No pasó a mayores porque los jugadores volvieron y el juego continuó, pero no sería nada extraño que haya consecuencias.