Un dilema Nacional: ¿Viña es un lateral que ataca o un atacante que defiende?

No importa en qué momento del año, en qué circunstancia o ante qué rival; la escena es siempre la misma: proyección de Matías Viña, centro y gol de Nacional. Quizá no ocurra en todos los partidos, pero sí ha sido una constante a lo largo del último año y no solo en el tricolor, porque también ocurrió cuando vistiendo la Celeste le sirvió un gol a Edinson Cavani para el 1-0 en el 2-2 con Argentina.

A esta altura la preponderancia de Viña en la formación tricolor es mayúscula, tanto que cabe hacerse la pregunta: ¿Es Matías un defensa que ataca o un atacante que defiende? Es tal el despliegue que realiza el lateral izquierdo que si se lo etiqueta en ese puesto es simplemente por la maldita costumbre que tenemos los periodistas de querer ponerle un número al dibujo táctico.

Esta característica del futbolista que inició como zaguero, mutó a marcador de punta y amenaza con generar una revolución en el puesto (al menos en el plano local) es una excelente noticia para Nacional, porque precisamente el juego que pregona Gustavo Munúa le otorga un peso muy grande de protagonismo a los laterales. Todo se genera por afuera y se define por adentro, como en el fútbol europeo que quiere implementar Munúa.

Los dos primeros goles tricolores ante Florida llegaron a través de esa fórmula y con Viña como asistidor: la primera vez para el juvenil Lucas Sanseviero y la segunda para el capitán Gonzalo Bergessio.

Entre medio de ambos tantos, Nacional se dedicó a jugar. Al estar 1-0 arriba a los dos minutos y consciente de la superioridad futbolística sobre Florida, el tricolor no pensó tanto en el arco de enfrente como en ejercitar los movimientos que se necesitan automatizar en cancha. Movilidad, desmarque, toques de primera, control de pelota, triangulaciones y estocadas a espaldas de los laterales fue lo que se vio.

Como si lo de Viña fuera poco, Armando Méndez (jugó el complemento) también fue importante por la banda derecha, al punto que sirvió a Sebastián Fernández el 3-0.

Con nueve goles en dos partidos y una idea que parece haber prendido rápido, Nacional gana confianza a pasos agigantados con Munúa.