Se difundieron los audios del VAR de IASA - Peñarol: lo que dijo Burgos, los aportes de Cunha y la intriga del final

Después de varios días en los que se amagó con que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) iba a publicar los audios del polémico partido entre Peñarol y Sud América por la última fecha del Torneo Apertura, finalmente en la noche de este martes la AUF difundió el audio de ese partido que tuvo como árbitro principal a José Javier Burgos.

La jugada más polémica: penal para la IASA

Hubo un córner favorable Sud América, Carlos Rodríguez intentó rechazar la pelota y aparentemente golpea en el hombro a Santiago Etchebarne dentro de su propia área. El árbitro Javier Burgos, muy bien ubicado, observa la incidencia y deja continuar el juego.

Instantes después es llamado por los árbitros VAR Andrés Cunha y Gustavo Tejera, quienes le indican que observe la jugada en el monitor. Tras repasar detenidamente la incidencia, finalmente se inclina por sancionar penal a favor de Sud América y amonestar al zaguero de Peñarol. Posteriormente Tomás Andrade convirtió el tiro penal para el empate final.

Lo que dijo el VAR

“Mete la cabeza y saca limpito la pelota” dice en primera instancia el juez Javier Burgos. Mientras tanto, los árbitros VAR observan la jugada con detenimiento. “Que no reanude”, señala Cunha y prosigue: “¿Qué viste vos, Javier?”. “Agacha la cabeza y le tranca bien la pelota”, acota el árbitro central.

“No le toca la pelota”, dice Cunha. “Mirá Gustavo (por Tejera), a la pelota le pega el de Sud América y el de Peñarol le pega al jugador de Sud América, ¿viste?”. Tejera aporta: “Pero le pega en el brazo”, a la que Cunha le responde “en el brazo, sí, pero nunca pega balón, ¿ves que le pega con la cabeza o con el hombro el jugador de Sud América?”.

Continúan mirando la imagen y Cunha insiste, “para mí es falta (…) Mete la cabeza pero gana la pelota”, en un comentario que comparte Tejera. “Para mí le pega el jugador. El jugador de Sud América pega y este otro (por Carlos Rodríguez) le da”.

“Te recomiendo un off review por posible penal, vos me decís que viste que juega el de Peñarol, pero el que juega es el de Sud América. Vení a verla por favor”, señala Cunha a Burgos. “Con el hombro juega”, añade Tejera en dos oportunidades. En ese momento Burgos va a ver la imagen en el monitor, pero el audio de AUF se corta y no se escucha la última parte de la conversación que tuvieron.