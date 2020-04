Diego Godín: "Me siento con ganas de seguir consiguiendo cosas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Italia ya ha dado los primeros pasos con la intención de reanudar la actividad futbolística. Es por eso que, de a poco, los futbolistas extranjeros que habían sido licenciados para que pasaran la cuarentena en sus países de a poco han comenzado a retornar. Uno de ellos es Diego Godín.

El capitán de la selección de Uruguay ya se encuentra en suelo lombardo (región más afectada por la pandemia de coronavirus) y más precisamente en Milán, donde está ya a la orden para iniciar los entrenamientos en grupo cuando su club, el Inter, lo decida.

El "Faraón" mantuvo una charla con el canal del club en la cual contó qué lo llevó a fichar por Inter. "Terminaba contrato con Atlético de Madrid y no llegamos a un acuerdo para la renovación, así que empecé a ver las oportunidades que tenía afuera", dijo el zaguero, quien añadió: "Yo todavía me sentía y me siento con ganas de seguir compitiendo, de seguir luchando y consiguiendo cosas y para mí el Inter fue el equipo que me realmente me llenó".

Para Godín, "en el fútbol como en la vida tenés que guiarte por sensaciones y el Inter me transmitió una buena energía, ganas de crecer, de tomar un desafío que hace años tienen de estar donde se merecen por historia y eso combinado al gran proyecto que me mostraron había detrás, que se quiere mantener en el tiempo para que siga evolucionando, me trajo acá. Y después por el desafío personal de cambiar de liga luego de 12 años en la liga española, conocer la seriedad del fútbol italiano y competir en un equipo histórico a nivel de Europa y del Mundo como es el Inter".